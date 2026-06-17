Piastri Tidak Memiliki Jawaban atas Kesulitannya di GP Barcelona

Oscar Piastri mengaku bahwa ia tidak memiliki jawaban setelah sore yang sulit di Grand Prix Barcelona-Catalunya, di mana ia finis 35 detik di belakang rekan setimnya di McLaren, Lando Norris.

Saat Norris naik podium, Piastri tampaknya akan finis di posisi ketujuh yang mengecewakan sampai akhirnya Charles Leclerc dan Kimi Antonelli tersingkir di akhir balapan, memberinya hasil lima besar.

Ketika ditanya oleh Crash.net apakah dia bisa memahami apa yang salah, dia menjawab: “Tidak, sebenarnya tidak.

Piastri in Barcelona © XPB Images

“Saya mencoba banyak hal berbeda dan menghadapi banyak masalah berbeda, jadi saya rasa saya kesulitan dengan grip dan daya tahan ban, tentu saja.

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“Jadi saya belum punya jawaban saat ini. Saya yakin akan ada beberapa jawaban nanti, tetapi ya, sungguh mengejutkan betapa sulitnya mengatasi masalah ini.”

Ia menambahkan: “Ada beberapa putaran di sana-sini yang terasa sedikit lebih baik, tetapi biasanya itu harus dibayar mahal beberapa putaran kemudian, jadi ini sama sekali bukan sore yang mudah, dan mudah-mudahan yang bisa saya harapkan adalah kita bisa belajar mengapa ini begitu sulit.

“Jelas, poin yang kami raih hari ini masih cukup baik, tetapi tentu saja, saya ingin performanya jauh lebih kuat daripada yang sudah terjadi.”

Piastri saw no warning signs of struggles to come on Friday

McLaren membuka akhir pekan Catalunya dengan Norris sebagai pembalap tercepat, dan Piastri di posisi ketiga. Sementara itu, pemenang balapan akhirnya Lewis Hamilton hanya berada di posisi kesembilan untuk Ferrari.

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Meskipun long run di Jumat sore yang sama menunjukkan bahwa Mercedes memiliki keunggulan secara keseluruhan, Piastri tidak percaya ada tanda-tanda peringatan yang menunjukkan potensi kesulitan di hari Minggu.

“Tidak, sebenarnya tidak,” katanya. “Tetapi kondisi sedikit lebih dingin pada hari Jumat, dan juga sesi latihan panjang yang kami lakukan jauh lebih pendek.”

“Durasi stint itu mungkin hanya setengah dari stint pertama yang kami lakukan. Jadi pada titik itu, Anda tidak akan belajar banyak. Mungkin sampai di situ saja performa balapan saya cukup baik.”

Ketika ditanya apakah ada perbedaan pengaturan dibandingkan dengan Norris, dia menjawab: “Perbedaan kecil, tapi tidak signifikan.”

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McLaren berharap bisa meningkatkan performa secara signifikan di Barcelona setelah akhir pekan Monaco yang mengecewakan.

Namun, terlepas dari kesulitan yang dialaminya sendiri saat balapan, Piastri mengindikasikan adanya beberapa indikasi positif.

“Saya rasa di kualifikasi kami jelas jauh lebih dekat,” katanya. “Dan saya rasa Lando dalam balapan mampu menantang Mercedes.

"Saya rasa Ferrari jelas telah melangkah maju akhir pekan ini, dan bahkan tanpa peningkatan yang mereka miliki, mereka selalu sangat cepat di tikungan.

“Dan saya rasa pada hari seperti ini, di mana Anda membutuhkan downforce dan cengkeraman untuk melindungi ban, saya rasa itu merupakan keuntungan besar hari ini, jadi saya rasa semuanya dapat dijelaskan dengan sempurna.

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“Hanya saja kami selalu kekurangan sepersepuluh atau dua detik terakhir, atau dalam kasus saya hari ini jauh lebih banyak dari itu!

"Tapi ketika Anda mencoba mengejar sedikit waktu terakhir itu, keadaan menjadi sedikit tidak nyaman, kami perlu menempatkan mobil di tempat yang tidak selalu disukainya, dan itu menghadirkan beberapa peluang.”