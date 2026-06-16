Red Bull Mempertanyakan Bukti yang Mendukung Keputusan ADUO FIA

Red Bull bersikeras bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mesin RBPT-Ford adalah mesin Formula 1 terkuat saat ini, bertentangan dengan keputusan FIA yang menyatakan RBPT sebagai patokan untuk sistem peningkatan ADUO.

Tim-tim diberitahu di Monaco bahwa Ford Red Bull adalah mesin ICE terkuat, sehingga memungkinkan Mercedes dan pabrikan lain untuk mendapatkan keuntungan dari ADUO.

Namun, Red Bull kemudian menantang temuan tersebut, dan FIA telah setuju untuk meninjau kembali data tersebut untuk memeriksa hasilnya.

Verstappen qualified fifth for Red Bull

Laurent Mekies menekankan bahwa Red Bull tidak memiliki masalah dengan cara kerja sistem tersebut, dan terutama fokus pada mesin V6 daripada kontribusi listrik.

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“Kami sepenuhnya setuju dengan fakta bahwa aturan tersebut menyatakan bahwa Anda hanya boleh mencoba memperkirakan urutan kekuatan Internal Combustion Engine,” katanya setelah balapan hari Minggu di Barcelona.

“Kami sepenuhnya setuju dengan itu; kami semua telah menyetujuinya, dan kami tidak berpikir itu adalah masalahnya.

“Hal yang ingin kami bahas lebih dalam adalah karena kami tidak melihat satu pun data yang menunjukkan bahwa kami memiliki keunggulan dibandingkan rekan-rekan kami di Mercedes.”

Mekies menunjukkan bahwa performa relatif tim dan Power Unit (PU) berubah antar sirkuit.

"Anda perlu memiliki kepastian yang sangat tinggi dalam menilai urutan kekuatan Internal Combustion Engine (ICE) agar memiliki kepercayaan diri yang tepat untuk memberikannya kepada tim yang dominan, dan bukan kepada tim yang mengejar tim dominan," katanya.

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"Terutama ketika Anda mendapatkan variasi performa relatif dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya yang sangat konsisten dengan sensitivitas daya ICE.

"Jadi, Anda pergi ke Kanada, sensitivitas daya ICE tinggi; kami lolos kualifikasi di posisi keenam. Anda pergi ke Monaco, sensitivitas daya ICE rendah; kami lolos kualifikasi hampir empat per seratus detik dari pole position.

"Kami pergi ke Barcelona, ​​sensitivitas daya ICE tinggi lagi, Anda lolos kualifikasi di posisi keenam lagi.

“Jadi yang ingin kami pastikan adalah kami tidak melihat satu pun sampel data di mana kami memperkirakan diri kami lebih tinggi daripada pesaing, apalagi secara konsisten berada di atas mereka.”

Mekies, Red Bull, F1, Japan 2026 © XPB Images

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Mekies juga menyoroti performa Ferrari di Barcelona, ​​mengisyaratkan bahwa hal itu mencerminkan kekuatan unit daya (PU) Maranello serta peningkatan aerodinamika terbaru.

“Mereka menampilkan paket yang sangat, sangat besar hari ini, jadi selamat kepada mereka atas kemenangan pertama bersama Lewis,” katanya.

“Jarak antara Mercedes dan tim-tim yang mengejar Mercedes perlahan-lahan menyempit dalam beberapa balapan terakhir.

“Dan Ferrari telah membuat langkah maju yang sangat baik dengan paket mereka, dan kemenangan mereka di lintasan seperti Barcelona menunjukkan banyak hal tentang kualitas sasis plus PU.”