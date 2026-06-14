Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Barcelona-Catalunya

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Barcelona-Catalunya.

Hamilton in Barcelona
Hamilton in Barcelona
© XPB Images
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Keunggulan Kimi Antonelli dalam klasemen kejuaraan Formula 1 terkikis setelah ia gagal finis di Grand Prix Barcelona-Catalunya, sementara rivalnya, Lewis Hamilton, meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.

Antonelli melihat keunggulannya di klasemen kejuaraan berkurang menjadi 41 poin setelah Hamilton memecahkan kebuntuan dengan Ferrari di Spanyol.

Dengan George Russell di posisi kedua, tekanan semakin meningkat untuk menguji kemampuan Antonelli dalam perebutan gelar juara.

Charles Leclerc kehilangan poin setelah mundur di akhir balapan, sementara Lando Norris kini hanya berjarak dua poin dari pembalap Ferrari itu setelah melengkapi podium yang seluruhnya diisi pembalap Inggris di posisi ketiga.

Alpine dan Racing Bulls menambah perolehan poin mereka dengan keempat pembalapnya, sementara Oscar Piastri dan Max Verstappen semakin jauh dari pembalap terdepan meski termasuk di antara sedikit pembalap yang finis di putaran terdepan.

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Barcelona-Catalunya

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team5156
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1115
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1106
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP075
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team073
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team058
7Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing055
8Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team041
9Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing034
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team026
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team019
12Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team018
13Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team012
14Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team06
15Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team03
17Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team02
18Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team01
19Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team0 
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team0 
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team0 
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team0 

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Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Barcelona-Catalunya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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