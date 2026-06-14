Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Barcelona-Catalunya

Keunggulan Kimi Antonelli dalam klasemen kejuaraan Formula 1 terkikis setelah ia gagal finis di Grand Prix Barcelona-Catalunya, sementara rivalnya, Lewis Hamilton, meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.

Antonelli melihat keunggulannya di klasemen kejuaraan berkurang menjadi 41 poin setelah Hamilton memecahkan kebuntuan dengan Ferrari di Spanyol.

Dengan George Russell di posisi kedua, tekanan semakin meningkat untuk menguji kemampuan Antonelli dalam perebutan gelar juara.

Charles Leclerc kehilangan poin setelah mundur di akhir balapan, sementara Lando Norris kini hanya berjarak dua poin dari pembalap Ferrari itu setelah melengkapi podium yang seluruhnya diisi pembalap Inggris di posisi ketiga.

Alpine dan Racing Bulls menambah perolehan poin mereka dengan keempat pembalapnya, sementara Oscar Piastri dan Max Verstappen semakin jauh dari pembalap terdepan meski termasuk di antara sedikit pembalap yang finis di putaran terdepan.

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