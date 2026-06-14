F1 GP Barcelona 2026: Hamilton Torehkan Kemenangan Bersejarah untuk Ferrari
Hasil lengkap balapan F1 GP Barcelona di Sirkuit Catalunya, putaran 7 musim 2026.
Lewis Hamilton meraih kemenangan ke-106 dalam kariernya di Formula 1, yang pertamanya sebagai pembalap Ferrari di Grand Prix Barcelona-Catalunya.
Dalam pertarungan strategis, Hamilton mengungguli duo Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, dengan menerapkan strategi tiga pit stop yang lebih efektif daripada rencana dua pit stop.
Meski dibantu oleh Virtual Safety Car untuk memangkas defisit dengan kedua pembalap Mercedes, Hamilton tak dapat dipungkiri memiliki kecepatan untuk mengalahkan mereka.
Russell finis kedua di belakang Lando Norris, sementara Antonelli mundur di lap-lap terakhir karena masalah Power Unit. Akibatnya, keunggulan pembalap Italia itu di klasemen kejuaraan berkurang drastis.
Max Verstappen berada di posisi keempat yang cukup jauh, dengan Oscar Piastri sebagai satu-satunya pembalap lain yang finis di lap terdepan.
Ini adalah akhir pekan yang positif bagi Alpine dan Racing Bulls, dengan kedua tim berhasil menempatkan kedua pembalapnya di posisi yang mendapatkan poin.
Charles Leclerc mundur beberapa saat setelah Antonelli, karena kehilangan power steering.
Pembalap lain yang juga gagal finis adalah Alex Albon, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, dan Lance Stroll.
F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laps/Gap
|1
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|66 Laps
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+19.561s
|3
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|+23.719s
|4
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|+40.497s
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|+58.661s
|6
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|+1 Lap
|7
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+1 Lap
|8
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+1 Lap
|9
|Liam Lawson
|NZD
|Racing Bulls
|+1 Lap
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Racing Bulls
|+1 Lap
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|+2 Laps
|12
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|+2 Laps
|13
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|+2 Laps
|14
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|+3 Laps
|15
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+4 Laps
|16
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+5 Laps
|17
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|+6 Laps
|DNF
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|+11 Laps
|DNF
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+29 Laps
|DNF
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|+37 Laps
|DNF
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|+51 Laps
|DNF
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+61 Laps