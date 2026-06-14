F1 GP Barcelona 2026: Hamilton Torehkan Kemenangan Bersejarah untuk Ferrari

Lewis Hamilton meraih kemenangan ke-106 dalam kariernya di Formula 1, yang pertamanya sebagai pembalap Ferrari di Grand Prix Barcelona-Catalunya.

Dalam pertarungan strategis, Hamilton mengungguli duo Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, dengan menerapkan strategi tiga pit stop yang lebih efektif daripada rencana dua pit stop.

Meski dibantu oleh Virtual Safety Car untuk memangkas defisit dengan kedua pembalap Mercedes, Hamilton tak dapat dipungkiri memiliki kecepatan untuk mengalahkan mereka.

Russell finis kedua di belakang Lando Norris, sementara Antonelli mundur di lap-lap terakhir karena masalah Power Unit. Akibatnya, keunggulan pembalap Italia itu di klasemen kejuaraan berkurang drastis.

Max Verstappen berada di posisi keempat yang cukup jauh, dengan Oscar Piastri sebagai satu-satunya pembalap lain yang finis di lap terdepan.

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Ini adalah akhir pekan yang positif bagi Alpine dan Racing Bulls, dengan kedua tim berhasil menempatkan kedua pembalapnya di posisi yang mendapatkan poin.

Charles Leclerc mundur beberapa saat setelah Antonelli, karena kehilangan power steering.

Pembalap lain yang juga gagal finis adalah Alex Albon, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, dan Lance Stroll.