F1 GP Barcelona 2026: Hamilton Torehkan Kemenangan Bersejarah untuk Ferrari

Hasil lengkap balapan F1 GP Barcelona di Sirkuit Catalunya, putaran 7 musim 2026.

Hamilton celebrates his first win as a Ferrari driver
Hamilton celebrates his first win as a Ferrari driver
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Lewis Hamilton meraih kemenangan ke-106 dalam kariernya di Formula 1, yang pertamanya sebagai pembalap Ferrari di Grand Prix Barcelona-Catalunya.

Dalam pertarungan strategis, Hamilton mengungguli duo Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, dengan menerapkan strategi tiga pit stop yang lebih efektif daripada rencana dua pit stop.

Meski dibantu oleh Virtual Safety Car untuk memangkas defisit dengan kedua pembalap Mercedes, Hamilton tak dapat dipungkiri memiliki kecepatan untuk mengalahkan mereka.

Russell finis kedua di belakang Lando Norris, sementara Antonelli mundur di lap-lap terakhir karena masalah Power Unit. Akibatnya, keunggulan pembalap Italia itu di klasemen kejuaraan berkurang drastis.

Max Verstappen berada di posisi keempat yang cukup jauh, dengan Oscar Piastri sebagai satu-satunya pembalap lain yang finis di lap terdepan.

Ini adalah akhir pekan yang positif bagi Alpine dan Racing Bulls, dengan kedua tim berhasil menempatkan kedua pembalapnya di posisi yang mendapatkan poin.

Charles Leclerc mundur beberapa saat setelah Antonelli, karena kehilangan power steering.

Pembalap lain yang juga gagal finis adalah Alex Albon, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, dan Lance Stroll.

F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP66 Laps
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+19.561s
3Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team+23.719s
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+40.497s
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team+58.661s
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing+1 Lap
7Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+1 Lap
8Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+1 Lap
9Liam LawsonNZDRacing Bulls+1 Lap
10Arvid LindbladGBRRacing Bulls+1 Lap
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team+2 Laps
12Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team+2 Laps
13Esteban OconFRATGR Haas F1 Team+2 Laps
14Sergio PerezMEXCadillac F1 Team+3 Laps
15Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+4 Laps
16Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+5 Laps
17Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team+6 Laps
DNFAlex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team+11 Laps
DNFFernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+29 Laps
DNFNico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team+37 Laps
DNFValtteri BottasFINCadillac F1 Team+51 Laps
DNFLance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+61 Laps
F1 GP Barcelona 2026: Hamilton Torehkan Kemenangan Bersejarah untuk Ferrari
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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