F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Russell Pole, Hamilton Curi Baris Depan

George Russell meraih pole position untuk Grand Prix Formula 1 Barcelona-Catalunya.

Pembalap Mercedes ini berupaya mengembalikan musim ke jalurnya setelah dua balapan beruntun tanpa mencetak poin.

Russell akan berbagi barisan depan dengan Lewis Hamilton, yang upaya terakhirnya menggagalkan upaya Mercedes mengunci baris depan.

Pemimpin klasemen Kimi Antonelli akan memulai dari posisi ketiga, di samping Lando Norris di baris kedua.

Duet Red Bull menguasai posisi ketiga dengan Max Verstappen di depan Isack Hadjar, sementara Oscar Piastri, Liam Lawson, dan Nico Hulkenberg melengkapi sembilan posisi teratas.

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Leclerc crashed in Q3 after showing strong pace

Charles Leclerc memulai balapan dari posisi kesepuluh setelah kecelakaan hebat di Q3 menggagalkan kesempatannya untuk mencatatkan waktu.

Di belakang, Lance Stroll mengungguli rekan setimnya di Aston Martin, Fernando Alonso, dalam kualifikasi untuk pertama kalinya sejak Grand Prix Inggris 2024.