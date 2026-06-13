F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Russell Pole, Hamilton Curi Baris Depan

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Barcelona-Catalunya 2026, putaran 7 dari 22.

Hamilton in Barcelona
Hamilton in Barcelona
© XPB Images
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George Russell meraih pole position untuk Grand Prix Formula 1 Barcelona-Catalunya.

Pembalap Mercedes ini berupaya mengembalikan musim ke jalurnya setelah dua balapan beruntun tanpa mencetak poin.

Russell akan berbagi barisan depan dengan Lewis Hamilton, yang upaya terakhirnya menggagalkan upaya Mercedes mengunci baris depan.

Pemimpin klasemen Kimi Antonelli akan memulai dari posisi ketiga, di samping Lando Norris di baris kedua.

Duet Red Bull menguasai posisi ketiga dengan Max Verstappen di depan Isack Hadjar, sementara Oscar Piastri, Liam Lawson, dan Nico Hulkenberg melengkapi sembilan posisi teratas.

Leclerc crashed in Q3 after showing strong pace
Leclerc crashed in Q3 after showing strong pace

Charles Leclerc memulai balapan dari posisi kesepuluh setelah kecelakaan hebat di Q3 menggagalkan kesempatannya untuk mencatatkan waktu.

Di belakang, Lance Stroll mengungguli rekan setimnya di Aston Martin, Fernando Alonso, dalam kualifikasi untuk pertama kalinya sejak Grand Prix Inggris 2024.

F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m15.717s1m15.228s1m14.679s
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m15.625s1m15.418s1m14.743s
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m15.977s1m15.295s1m14.998s
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m16.287s1m15.361s1m15.001s
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m16.352s1m15.484s1m15.021s
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m16.427s1m15.754s1m15.077s
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m16.138s1m15.518s1m15.090s
8Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m16.673s1m15.585s1m16.542s
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m16.066s1m15.768s1m16.657s
10Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m15.964s1m15.281sNo time set
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m16.425s1m15.840s 
12Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m16.616s1m16.001s 
13Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m16.590s1m16.191s 
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m16.599s1m16.261s 
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m16.571s1m16.389s 
16Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m16.881s1m17.827s 
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m17.073s  
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m17.424s  
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m17.545s  
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m17.757s  
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m18.758s  
22Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m18.815s  

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F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Russell Pole, Hamilton Curi Baris Depan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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