2026 F1 Barcelona Grand Prix: Full qualifying results

Full qualifying results from qualifying at the 2026 Formula 1 Barcelona Grand Prix

Hamilton in Barcelona
Hamilton in Barcelona
© XPB Images
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George Russell took pole position for the Formula 1 Barcelona Grand Prix.

The Mercedes driver is looking to get his title charge back on track after back-to-back races without scoring a point. 

Russell will be joined on the front row by Lewis Hamilton, who put in a late effort to deny Mercedes a front row lock-out. 

Championship leader Kimi Antonelli will start from third place, alongside Lando Norris on the second row. 

The Red Bull drivers follow with Max Verstappen heading Isack Hadjar, while Oscar PIastri, Liam Lawson, and Nico Hulkenberg round out the top nine places. 

Leclerc crashed in Q3 after showing strong pace
Leclerc crashed in Q3 after showing strong pace

Charles Leclerc starts from tenth place after a heavy crash in Q3 denied him the chance to set a time.

At the back of the field, Lance Stroll outqualified Aston Martin team-mate Fernando Alonso for the first time since the 2024 British Grand Prix. 

2026 F1 Barcelona Grand Prix: Qualifying results

2026 F1 Barcelona Grand Prix - Qualifying Results
PosDriverNat.TeamQ1Q2Q3
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m15.717s1m15.228s1m14.679s
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m15.625s1m15.418s1m14.743s
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m15.977s1m15.295s1m14.998s
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m16.287s1m15.361s1m15.001s
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m16.352s1m15.484s1m15.021s
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m16.427s1m15.754s1m15.077s
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m16.138s1m15.518s1m15.090s
8Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m16.673s1m15.585s1m16.542s
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m16.066s1m15.768s1m16.657s
10Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m15.964s1m15.281sNo time set
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m16.425s1m15.840s 
12Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m16.616s1m16.001s 
13Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m16.590s1m16.191s 
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m16.599s1m16.261s 
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m16.571s1m16.389s 
16Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m16.881s1m17.827s 
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m17.073s  
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m17.424s  
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m17.545s  
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m17.757s  
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m18.758s  
22Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m18.815s  

 

In this article

2026 F1 Barcelona Grand Prix: Full qualifying results
Sam Hall
F1 Writer

Sam joined Crash.net in February 2026 with extensive experience in motorsport media, having covered numerous championships around the world.

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