2026 F1 Barcelona Grand Prix: Full qualifying results
Full qualifying results from qualifying at the 2026 Formula 1 Barcelona Grand Prix
George Russell took pole position for the Formula 1 Barcelona Grand Prix.
The Mercedes driver is looking to get his title charge back on track after back-to-back races without scoring a point.
Russell will be joined on the front row by Lewis Hamilton, who put in a late effort to deny Mercedes a front row lock-out.
Championship leader Kimi Antonelli will start from third place, alongside Lando Norris on the second row.
The Red Bull drivers follow with Max Verstappen heading Isack Hadjar, while Oscar PIastri, Liam Lawson, and Nico Hulkenberg round out the top nine places.
Charles Leclerc starts from tenth place after a heavy crash in Q3 denied him the chance to set a time.
At the back of the field, Lance Stroll outqualified Aston Martin team-mate Fernando Alonso for the first time since the 2024 British Grand Prix.
2026 F1 Barcelona Grand Prix: Qualifying results
|2026 F1 Barcelona Grand Prix - Qualifying Results
|Pos
|Driver
|Nat.
|Team
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m15.717s
|1m15.228s
|1m14.679s
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m15.625s
|1m15.418s
|1m14.743s
|3
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m15.977s
|1m15.295s
|1m14.998s
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m16.287s
|1m15.361s
|1m15.001s
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m16.352s
|1m15.484s
|1m15.021s
|6
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m16.427s
|1m15.754s
|1m15.077s
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m16.138s
|1m15.518s
|1m15.090s
|8
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m16.673s
|1m15.585s
|1m16.542s
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m16.066s
|1m15.768s
|1m16.657s
|10
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m15.964s
|1m15.281s
|No time set
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m16.425s
|1m15.840s
|12
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m16.616s
|1m16.001s
|13
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m16.590s
|1m16.191s
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m16.599s
|1m16.261s
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m16.571s
|1m16.389s
|16
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m16.881s
|1m17.827s
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m17.073s
|18
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m17.424s
|19
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m17.545s
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m17.757s
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m18.758s
|22
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m18.815s