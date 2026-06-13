F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Hasil Free Practice 3
Hasil Free Practice 3 untuk F1 GP Barcelona-Catalunya 2026, putaran 7 dari 22.
George Russell memimpin sesi latihan bebas terakhir untuk Grand Prix Formula 1 Barcelona-Catalunya 2026.
Pembalap Mercedes itu kembali ke puncak daftar waktu tercepat di FP3, mengungguli Oscar Piastri dan Charles Leclerc.
Lando Norris, yang memimpin latihan bebas kedua pada hari Jumat, berada di urutan keempat tercepat.
Lewis Hamilton dan Max Verstappen sama-sama berada di enam besar, tetapi keduanya tampaknya tidak memiliki kecepatan untuk memperebutkan pole position pada kualifikasi beberapa jam lagi.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Kimi Antonelli, berada di posisi ketujuh setelah terjebak lalu-lintas pada dua lap terakhirnya, yang menutupi kecepatan sebenarnya.
Dengan ban Soft yang cepat habis setelah hanya satu lap, masalah serupa di kualifikasi dapat menghadirkan kerugian besar.
F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m15.679s
|11
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m15.893s
|12
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m15.922s
|17
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m15.925s
|15
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m16.381s
|16
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m16.434s
|12
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m16.500s
|12
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m16.684s
|15
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m16.961s
|22
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m17.020s
|16
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m17.027s
|13
|12
|Liam Lawson
|NWZ
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m17.324s
|15
|13
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m17.583s
|15
|14
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m17.625s
|14
|15
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m17.730s
|19
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m18.040s
|15
|17
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m18.391s
|13
|18
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m18.412s
|15
|19
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m18.691s
|21
|20
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m19.496s
|18
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m19.962s
|14
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m20.103s
|17