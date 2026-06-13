F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Hasil Free Practice 3

Hasil Free Practice 3 untuk F1 GP Barcelona-Catalunya 2026, putaran 7 dari 22.

Gasly in Barcelona
Gasly in Barcelona
© XPB Images
Add as a preferred source

George Russell memimpin sesi latihan bebas terakhir untuk Grand Prix Formula 1 Barcelona-Catalunya 2026.

Pembalap Mercedes itu kembali ke puncak daftar waktu tercepat di FP3, mengungguli Oscar Piastri dan Charles Leclerc.

Lando Norris, yang memimpin latihan bebas kedua pada hari Jumat, berada di urutan keempat tercepat.

Lewis Hamilton dan Max Verstappen sama-sama berada di enam besar, tetapi keduanya tampaknya tidak memiliki kecepatan untuk memperebutkan pole position pada kualifikasi beberapa jam lagi.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Kimi Antonelli, berada di posisi ketujuh setelah terjebak lalu-lintas pada dua lap terakhirnya, yang menutupi kecepatan sebenarnya.

Dengan ban Soft yang cepat habis setelah hanya satu lap, masalah serupa di kualifikasi dapat menghadirkan kerugian besar.

F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m15.679s11
2Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m15.893s12
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m15.922s17
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m15.925s15
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m16.381s16
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m16.434s12
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m16.500s12
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m16.684s15
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m16.961s22
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m17.020s16
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m17.027s13
12Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m17.324s15
13Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m17.583s15
14Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m17.625s14
15Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m17.730s19
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m18.040s15
17Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m18.391s13
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m18.412s15
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m18.691s21
20Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m19.496s18
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m19.962s14
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m20.103s17

 

In this article

F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Hasil Free Practice 3
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
F1 GP Spanyol akan Pindah dari Barcelona ke Madrid?
05/12/23
Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB19 leads at the start of the race. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish
F1 News
Kebingungan Radio Leclerc Soroti Kesengsaraan Strategi Ferrari
07/06/23
Charles Leclerc (MON) Ferrari. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix, Barcelona, Spain, Race Day. -
F1 News
Russell Jelaskan Momen Keringat atau Hujan di Spanyol
06/06/23
George Russell (GBR) Mercedes AMG F1 in the post race FIA Press Conference. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish
F1 Results
Klasemen F1 2023 setelah Grand Prix Spanyol
04/06/23
Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB19. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix, Barcelona, Spain,
F1 News
Alonso Yakin P2 Bisa Dicapai Meski Lantai Mobil Hancur Total
04/06/23
Fernando Alonso (ESP) Aston Martin F1 Team. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix, Barcelona, Spain,
F1 News
Gasly Dihukum Dua Penalti, Posisi Start Turun ke P10
04/06/23
Pierre Gasly (FRA) Alpine F1 Team in qualifying parc ferme. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix,