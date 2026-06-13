Sainz Terkejut dengan Besarnya Defisit Performa Williams di Barcelona

Carlos Sainz mengaku bahwa hari Jumat di Grand Prix Formula 1 Barcelona-Catalunya adalah 'salah satu yang tersulit yang pernah saya ingat' setelah "kelemahan utama" Williams terungkap.

Pembalap Spanyol itu mengakhiri latihan Jumat di posisi ke-14, lima posisi di atas rekan setimnya Alex Albon, terpaut 0,4 detik di bawah 10 besar.

Namun, masalah yang dihadapi Williams semakin terlihat jelas dalam simulasi long-run, dengan Sainz mengungkapkan besarnya tantangan untuk sisa akhir pekan.

Sainz in Barcelona © XPB Images

“Sejujurnya, kami memperkirakan hari Jumat yang sulit di Barcelona, ​​terutama dengan kondisi lintasan yang panas dan berangin ini,” katanya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ini adalah salah satu hari Jumat tersulit yang pernah saya ingat. Selain masalah keandalan, kami sangat kesulitan dalam hal kecepatan, dan lintasan ini mengungkap kelemahan utama mobil ini.

“Kita bisa bersaing di Q1 dan Q2, tapi setelah itu kita akan tertinggal jauh.

Sayangnya, begitu kita keluar dari trek berkecepatan rendah itu, kita kembali ke kenyataan hari ini.”

Meskipun semua tim mengalami degradasi ban yang tinggi – Pirelli membawa ban satu tingkat lebih lunak daripada tahun 2025 – Williams mengalami kesulitan lebih besar daripada tim lain.

Albon in Barcelona © XPB Images

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah melewatkan FP1 untuk memberi kesempatan kepada pembalap rookie Luke Browning untuk berlatih, sesuatu yang tidak terjadi karena masalah pada mobil, Alex Albon mendapati keadaan yang lebih sulit pada Jumat sore, terpuruk di posisi ke-19 dan bahkan sempat bertanya kepada tim apakah mereka ingin melanjutkan sesi latihan.

Sainz menambahkan: “Sesi evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan performa dalam jangka panjang.

“Saya rasa kita bisa mengakui bahwa dalam jangka pendek, kita hanya terpaut tiga atau empat persepuluh detik dari Q3, dan itu kurang lebih sesuai dengan perkiraan kita.

“Namun dalam jangka panjang, ketika kita mulai menggali lebih dalam, kita terpaut satu detik dari tim-tim papan tengah, jadi kita kembali ke posisi kita di China, Suzuka, atau Australia, yang cukup mengejutkan bagi kita semua.

“Kita perlu benar-benar memperhatikan kecepatan jangka panjang ini dan melihat apa yang bisa kita lakukan. Tapi saya khawatir ini adalah sesuatu yang cukup besar.”

Article continues below ADVERTISEMENT