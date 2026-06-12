F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Hasil Lengkap Latihan Jumat

George Russell memimpin FP1 Grand Prix Formula 1 Barcelona-Catalunya, dalam sesi yang juga diikuti oleh enam pembalap rookie.

Setelah gagal total di Monaco, Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 16,363 detik pada sesi pembuka akhir pekan di Spanyol, saat rekan setimnya dan pemimpin klasemen Kimi Antonelli digantikan oleh Fred Vesti.

Leonardo Fornaroli dan Paul Aron dari McLaren dan Audi masing-masing tampil mengesankan, mengakhiri sesi sebagai pembalap tercepat kelima dan keenam, dengan Aron unggul jauh dari rekan setimnya Gabriel Bortoleto.

Oscar Piastri, Charles Leclerc, dan Max Verstappen juga masuk dalam empat besar.

Hari itu mengecewakan bagi Luke Browning, yang seharusnya menjadi rookie ketujuh yang tampil, tetapi kesempatan itu pupus setelah masalah keandalan membuat mobil Williams-nya tertahan di garasi.

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Dari rookie lainnya, Dino Beganovic berada di urutan kedelapan untuk Ferrari, Ayumui Iwasa di urutan ke-14 untuk Red Bull, Vest di urutan ke-15 untuk Mercedes, dan Herta di urutan ke-21 untuk Cadillac.

Meskipun muatan bahan bakar dan pengaturan belum diketahui, Herta mencatatkan waktu putaran lebih dari dua detik per putaran di belakang Bottas pada sesi latihan panjangnya.