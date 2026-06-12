F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Hasil Lengkap Latihan Jumat

Hasil lengkap latihan Jumat dari F1 GP Barcelona-Catalunya 2026, putaran 7 dari 22.

Aron in Spain
Aron in Spain
© XPB Images
Add as a preferred source

George Russell memimpin FP1 Grand Prix Formula 1 Barcelona-Catalunya, dalam sesi yang juga diikuti oleh enam pembalap rookie.

Setelah gagal total di Monaco, Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 16,363 detik pada sesi pembuka akhir pekan di Spanyol, saat rekan setimnya dan pemimpin klasemen Kimi Antonelli digantikan oleh Fred Vesti.

Leonardo Fornaroli dan Paul Aron dari McLaren dan Audi masing-masing tampil mengesankan, mengakhiri sesi sebagai pembalap tercepat kelima dan keenam, dengan Aron unggul jauh dari rekan setimnya Gabriel Bortoleto.

Oscar Piastri, Charles Leclerc, dan Max Verstappen juga masuk dalam empat besar.

Hari itu mengecewakan bagi Luke Browning, yang seharusnya menjadi rookie ketujuh yang tampil, tetapi kesempatan itu pupus setelah masalah keandalan membuat mobil Williams-nya tertahan di garasi.

Dari rookie lainnya, Dino Beganovic berada di urutan kedelapan untuk Ferrari, Ayumui Iwasa di urutan ke-14 untuk Red Bull, Vest di urutan ke-15 untuk Mercedes, dan Herta di urutan ke-21 untuk Cadillac.

Meskipun muatan bahan bakar dan pengaturan belum diketahui, Herta mencatatkan waktu putaran lebih dari dua detik per putaran di belakang Bottas pada sesi latihan panjangnya.

F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m16.363s27
2Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m16.566s29
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m16.883s29
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m17.047s29
5Leonardo FornaoliITAMcLaren Mastercard F1 Team1m17.216s22
6Paul AronESTAudi Revolut F1 Team1m17.321s24
7Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m17.472s24
8Dino BeganovicSWEScuderia Ferrari HP1m17.778s30
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m17.804s29
10Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m17.893s28
11Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m18.172s25
12Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m18.209s28
13Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m18.293s27
14Ayumu IwasaJAPOracle Red Bull Racing1m18.298s21
15Fred VestiDENMercedes AMG Petronas F1 Team1m18.365s28
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m18.372s27
17Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m18.508s23
18Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m18.914s23
19Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m20.067s23
20Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m20.318s21
21Colton HertaUSACadillac F1 Team1m20.697s27
 Luke BrowningGBRAtlassian Williams F1 Team  

 

In this article

F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Hasil Lengkap Latihan Jumat
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
Russell Jelaskan Momen Keringat atau Hujan di Spanyol
06/06/23
George Russell (GBR) Mercedes AMG F1 in the post race FIA Press Conference. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish
F1 Results
Klasemen F1 2023 setelah Grand Prix Spanyol
04/06/23
Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB19. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix, Barcelona, Spain,
F1 News
Alonso Yakin P2 Bisa Dicapai Meski Lantai Mobil Hancur Total
04/06/23
Fernando Alonso (ESP) Aston Martin F1 Team. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix, Barcelona, Spain,
F1 News
Gasly Dihukum Dua Penalti, Posisi Start Turun ke P10
04/06/23
Pierre Gasly (FRA) Alpine F1 Team in qualifying parc ferme. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix,
F1 News
Russell Tidak Sadar akan Kehadiran Hamilton saat Bentrokan
04/06/23
George Russell (GBR) Mercedes AMG F1 W14. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix, Barcelona, Spain,
F1 News
Meski DNF, Leclerc Temukan Hal Positif dari Grand Prix Spanyol
25/05/22
Charles Leclerc (MON)