F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Hasil Lengkap Latihan Jumat
Hasil lengkap latihan Jumat dari F1 GP Barcelona-Catalunya 2026, putaran 7 dari 22.
George Russell memimpin FP1 Grand Prix Formula 1 Barcelona-Catalunya, dalam sesi yang juga diikuti oleh enam pembalap rookie.
Setelah gagal total di Monaco, Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 16,363 detik pada sesi pembuka akhir pekan di Spanyol, saat rekan setimnya dan pemimpin klasemen Kimi Antonelli digantikan oleh Fred Vesti.
Leonardo Fornaroli dan Paul Aron dari McLaren dan Audi masing-masing tampil mengesankan, mengakhiri sesi sebagai pembalap tercepat kelima dan keenam, dengan Aron unggul jauh dari rekan setimnya Gabriel Bortoleto.
Oscar Piastri, Charles Leclerc, dan Max Verstappen juga masuk dalam empat besar.
Hari itu mengecewakan bagi Luke Browning, yang seharusnya menjadi rookie ketujuh yang tampil, tetapi kesempatan itu pupus setelah masalah keandalan membuat mobil Williams-nya tertahan di garasi.
Dari rookie lainnya, Dino Beganovic berada di urutan kedelapan untuk Ferrari, Ayumui Iwasa di urutan ke-14 untuk Red Bull, Vest di urutan ke-15 untuk Mercedes, dan Herta di urutan ke-21 untuk Cadillac.
Meskipun muatan bahan bakar dan pengaturan belum diketahui, Herta mencatatkan waktu putaran lebih dari dua detik per putaran di belakang Bottas pada sesi latihan panjangnya.
F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m16.363s
|27
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m16.566s
|29
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m16.883s
|29
|4
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m17.047s
|29
|5
|Leonardo Fornaoli
|ITA
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m17.216s
|22
|6
|Paul Aron
|EST
|Audi Revolut F1 Team
|1m17.321s
|24
|7
|Liam Lawson
|NWZ
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m17.472s
|24
|8
|Dino Beganovic
|SWE
|Scuderia Ferrari HP
|1m17.778s
|30
|9
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m17.804s
|29
|10
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m17.893s
|28
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m18.172s
|25
|12
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m18.209s
|28
|13
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m18.293s
|27
|14
|Ayumu Iwasa
|JAP
|Oracle Red Bull Racing
|1m18.298s
|21
|15
|Fred Vesti
|DEN
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m18.365s
|28
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m18.372s
|27
|17
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m18.508s
|23
|18
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m18.914s
|23
|19
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m20.067s
|23
|20
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m20.318s
|21
|21
|Colton Herta
|USA
|Cadillac F1 Team
|1m20.697s
|27
|Luke Browning
|GBR
|Atlassian Williams F1 Team