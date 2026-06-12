Banding Alpine Diterima, Gasly Mendapat Podium GP Monako

Alpine berhasil membatalkan penalti Pierre Gasly di Grand Prix Monako, yang berarti podiumnya di Principality dikembalikan.

Tim Prancis itu mengajukan banding atas sepasang penalti lima detik yang dijatuhkan ke Gasly karena melampaui batas kecepatan pit-lane Monako, dan menghadirkaan bukti baru yang dianggap “signifikan dan relevan” oleh Steward selama sidang virtual pertama yang berlangsung pada hari Kamis.

Sidang kedua kemudian digelar, dan diputuskan bahwa hukuman yang membuat Gasly turun dari P3 ke P7 pada klasifikasi akhir balapan dibatalkan, yang diumumkan pada Jumat pagi jelang sesi latihan pembuka F1 GP Catalunya.

Gasly finished third on the road in Monaco

Artinya Gasly kembali menempati posisi ketiga di podium, sementara Isack Hadjar kehilangan podium pertamanya untuk Red Bull.

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Hadjar kemudian turun ke posisi keempat, di depan Oscar Piastri dari McLaren, sementara duo Racing Bulls, Liam Lawson dan Arvid Lindblad, tergeser ke posisi keenam dan ketujuh. Hasil Grand Prix Monako lainnya tetap tidak berubah.

Alpine dan Gasly kemudian mendapatkan tambahan sembilan poin, sementara Racing Bulls kehilangan empat poin.

Hasil ini membuat Alpine unggul 15 poin dari Racing Bulls dalam perebutan posisi lima di klasemen konstruktor. Red Bull juga kehilangan tiga poin tetapi tetap berada di posisi empat klasemen yang cukup jauh.

Ini merupakan lanjutan drama dari GP Monako saat total lima pembalap dikenai dihukum penalti waktu karena melewati batas kecepatan 60 km/jaam di pit-lne.

George Russell menjadi yang paling dirugikan setelah ia dikenai penalti drive-through tambahan karena gagal menjalani hukuman awalnya dengan benar.

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Russell was hit with a brutal double penalty © XPB Images

Dengan demikian, Russell keluar dari zona poin dan tertinggal 68 poin dari rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

Ada kemungkinan protes lebih lanjut akan menyusul, dengan kemungkinan tim yang terdegradasi oleh keputusan tersebut dapat mengajukan banding.

Seorang sumber internal Mercedes mengatakan tim tersebut "sangat marah".

Tapi Russell mengakui kepada media, termasuk Crash.net pada hari Kamis, bahwa "tidak ada jalan kembali" terkait penalti di Monaco.

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“Sangat frustrasi ketika sesuatu yang tampaknya benar-benar di luar kendali Anda dan tim pada akhirnya menghancurkan akhir pekan Anda,” kata Russell.

“Sejujurnya, saya belum mencari penjelasan karena itu sudah masa lalu dan tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang, tidak seperti Pierre [Gasly], misalnya, yang mungkin bisa mendapatkan kembali hasilnya.

“Itulah mengapa saya memohon kepada FIA dan bendera merah untuk tidak menjalani penalti drive-through dan setidaknya menghukum saya setelah balapan jika mereka merasa itu dapat dibenarkan karena begitu Anda menjalani penalti, tidak ada jalan kembali.”

Untuk penalti yang dijalankan selama balapan, tidak ada cara untuk meninjaunya jika penalti tersebut diberikan secara tidak benar. Preseden ini menjadi jelas pada Grand Prix Belanda tahun lalu selama insiden yang melibatkan Carlos Sainz dan Liam Lawson.

Hal ini dapat mendorong tim untuk tidak menjalankan penalti semacam itu selama balapan di masa mendatang jika mereka yakin penalti tersebut tidak benar, dan berharap mereka dapat menantang keputusan tersebut dalam hak peninjauan pasca balapan.

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Bagaimana Alpine memenangkan kasus ini?

Perbedaan utama dalam kasus Alpine adalah bahwa dari semua pembalap yang akan dikenai penalti, Gasly adalah satu-satunya yang tidak menjalani penaltinya selama balapan itu sendiri.

Alpine mampu membuktikan bahwa jarak yang digunakan dalam perhitungan waktu resmi yang diberikan oleh FOM dan kecepatan di jalur pit "tidak akurat dan melebih-lebihkan kecepatan" yang dikendarai Gasly.

Yang terpenting, FOM mengakui telah melakukan kesalahan besar karena telah mengukur jarak jalur pit secara tidak akurat.

Pada akhirnya diputuskan bahwa "terdapat perbedaan signifikan dalam jarak yang digunakan untuk menghitung kecepatan dan jarak yang dapat ditempuh... dan yang tampaknya telah ditempuh".

"Para steward mencatat bahwa terkait dengan mobil lain yang dikenai penalti, beberapa telah menjalani penalti mereka dan hal ini, sayangnya, berdampak pada strategi balapan mereka dan oleh karena itu hasil balapan mereka," tulis para steward FIA.

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"Tidak diragukan lagi akan tetap ada pertanyaan apakah pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Tidak ada peraturan yang memberi wewenang kepada Steward untuk 'membatalkan' penalti yang telah dijalankan."