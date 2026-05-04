Lawson Jelaskan Penyebab Insiden Gasly Terbalik di Grand Prix Miami

Liam Lawson mengatakan kegagalan girboks memicu insiden yang membuat Pierre Gasly terbalik di awal Grand Prix Formula 1 Miami.

Pierre Gasly dari Alpine kehilangan posisi setelah menghindari Max Verstappen yang melintir di awal balapan 57 lap pada hari Minggu di Miami.

Selanjutnya ia bertarung dengan pembalap Racing Bull, Liam Lawson. Keduanya bersenggolan di Tikungan 7 pada lap kelima, yang membuat mobil Gasly terjungkal dan bagian belakang mobil mendarat di atas barrier.

Lawson, yang juga mundur dari balapan, menjelaskan bahwa kerusakan girboks saat ia mengerem untuk Tikungan 17 menyebabkan tabrakan tersebut.

“Saya hendak mengerem untuk tikungan terakhir, dan saat saya menginjak rem, transmisi kami rusak,” katanya kepada media, termasuk Crash.net. “Dan saya langsung masuk ke posisi netral, dan saya tidak bisa menurunkan gigi untuk memperlambat mobil.

“Sayang sekali, Pierre tersingkir, yang tidak bagus; mereka menjalani akhir pekan yang baik. Dan itu juga membuat kami tersingkir.”

Ketika ditanya apakah ada peringatan sebelumnya tentang masalah pada transmisi mobilnya, dia menjawab: “Sama sekali tidak ada. Transmisi itu tiba-tiba rusak saat itu juga.”

Stewards menempatkan insiden tersebut dalam penyelidikan.

Pierre Gasly, Alpine, 2026 Miami F1 © XPB Images

Gasly pada saat itu percaya bahwa tabrakan itu dapat dihindari. Namun, ia berbicara kepada media sebelum Lawson, dan karena itu tidak mengetahui tentang masalah girboks yang dialami pembalap Racing Bull tersebut.

“Untungnya saya baik-baik saja,” katanya. “Harus saya akui, itu sangat menakutkan karena saya berada di udara tanpa kendali dan saya rasa saya menabrak dinding dengan bagian belakang terlebih dahulu.

“Saya tidak tahu di mana saya akan mendarat, jadi itu tidak menyenangkan.”

Membahas insiden melintir Verstappen, Gasly menambahkan: “Itu adalah salah satu situasi di mana saya melakukan start yang sangat bagus, dan jika saya melakukan start yang lebih buruk, saya akan keluar dari lap pertama di posisi yang lebih baik.

"Jadi, itu cukup disayangkan, momen yang sangat tidak beruntung.

“Saya pikir saya keluar dari Tikungan 1 di posisi ketujuh, mungkin mendekati keenam, dan kemudian saya melihat dia [Max] kembali dan saya harus mengerem untuk menghindarinya karena dia sangat lambat.

“Dan kemudian saya tertelan oleh seluruh rombongan mobil di belakang saya. Saya pikir kami kehilangan lima, enam posisi di sana.

“Saya tidak terlalu khawatir karena saya memiliki kecepatan seperti kemarin, saya tahu bahwa balapan akan panjang dan kami akan kembali menyusul para pesaing.

“Saat ini saya lebih kecewa pada tim karena kesempatan yang terlewatkan.”