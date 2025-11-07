RESMI: Alpine Pertahankan Franco Colapinto untuk Musim F1 2026

Franco Colapinto akan mempertahankan kursi Alpine-nya untuk musim F1 2026.

Colapinto will stay on for 2026
Colapinto will stay on for 2026

Setelah menunggu beberapa waktu, Alpine akhirnya mengonfirmasi bahwa Franco Colapinto tetap bersama tim untuk musim F1 2026.

Pengumuman tersebut dibuat pada hari Jumat menjelang Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini, yang mengakhiri saga panjang seputar line-up Alpine untuk tahun depan.

Colapinto bergabung dengan Alpine pada bulan Januari dengan kontrak multi-tahun dari Williams, dan dipromosikan sebagai pengganti Jack Doohan yang performanya kurang memuaskan di Grand Prix Emilia-Romagna pada bulan Mei.

Pembalap Argentina itu gagal mencetak satu poin pun dalam 14 balapan pertamanya bersama tim dan kritik publik dari penasihat Alpine, Flavio Briatore, telah membuat masa depan Colapinto diragukan di tengah kesulitannya.

 

Pilihan Alpine untuk tahun 2026 menyempit secara signifikan setelah Valtteri Bottas dan Sergio Perez bergabung dengan tim Cadillac yang baru.

Pilihan tim Prancis kemudian jatuh ke tangan Colapinto dan pembalap cadangan Paul Aron, dengan Colapinto akhirnya terpilih setelah menunjukkan performa yang lebih baik sejak jeda musim panas F1.

Colapinto, yang hasil terbaiknya untuk Alpine adalah posisi ke-11 di Grand Prix Belanda, akan tetap berpasangan dengan Pierre Gasly.

Pembalap Prancis itu, yang telah mencetak 20 poin Alpine tahun ini, menandatangani perpanjangan kontrak hingga akhir tahun 2028 pada bulan September.

Colapinto punya ‘potensi menjadi pembalap top’

Colapinto arrives in the Brazil paddock
Colapinto arrives in the Brazil paddock

Briatore mengatakan Colapinto telah menunjukkan bahwa ia memiliki atribut dan potensi "untuk menjadi pembalap top" di F1.

"Saya telah mengikuti perkembangan Franco selama berkarier di Formula Satu dan saya selalu yakin bahwa ia memiliki atribut dan potensi yang tepat untuk menjadi pembalap top yang dapat berkembang bersama tim," kata Briatore.

"Keputusan kami untuk tetap bersama hingga tahun 2026 merupakan indikasi yang jelas atas komitmen dan dukungan kuat kami kepada Franco seiring perkembangannya sebagai pembalap. 

"Tahun ini merupakan tahun yang berat bagi seluruh tim, dan bukan skenario termudah untuk dihadapi, namun baik Franco maupun Pierre telah melakukan yang terbaik untuk membantu menempatkan tim di posisi terbaik untuk musim depan.

"Dengan susunan pemain Pierre dan Franco, kami memiliki perpaduan yang baik antara pengalaman, kecepatan, dan bakat yang akan membantu mendorong tim maju dan semoga memberikan sesuatu untuk dirayakan dan dibanggakan oleh para penggemar kami musim depan."

Colapinto berkata: “Saya sangat berterima kasih kepada Flavio dan seluruh tim atas kepercayaan mereka kepada saya untuk membantu memajukan tim di masa depan.

“Sejak saya memulai debut di Formula Satu, saya tahu, mengingat situasi yang ada, akan menjadi tantangan besar untuk mempertahankan posisi saya di olahraga ini.

“Ini merupakan perjalanan yang panjang dan sulit, dan saya sangat bangga atas kesempatan untuk membalap bersama tim ini lagi di tahun 2026, bersama Pierre, yang telah menjadi rekan setim yang hebat dan tidak diragukan lagi akan menjadi seseorang yang dapat terus saya pelajari.”

RESMI: Alpine Pertahankan Franco Colapinto untuk Musim F1 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 Results
F1 GP Sao Paulo 2025: Hasil Free Practice dari Sirkuit Interlagos
42m ago
Lando Norris
MotoGP Results
MotoGP Portugal 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Portimao
1h ago
Alex Marquez, 2025 Portimao MotoGP
F1 News
RESMI: Alpine Pertahankan Franco Colapinto untuk Musim F1 2026
2h ago
Colapinto will stay on for 2026
MotoGP News
Raul Fernandez Dibawa ke Rumah Sakit setelah Kecelakaan FP1
4h ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2025 Portuguese MotoGP
F1 News
Verstappen "Butuh Sedikit Keberuntungan" untuk Kalahkan Duo McLaren
6h ago
Max Verstappen

More News

MotoGP News
MotoGP "Kehilangan Kredibilitasnya" atas Laporan Insiden Moto3
8h ago
2025 Moto3 Malaysian Grand Prix
F1 News
Hamilton Meminta Transparansi setelah Kontroversi Penalti Meksiko
9h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Alex Marquez Merasa Bisa Ambil Risiko Lebih di GP Portugal
06/11/25
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP News
Ducati Luncurkan Panigale V2 Edisi Marc Marquez dan Pecco Bagnaia
06/11/25
MM93, PB63 Ducati Panigale V2 S. Credit: Ducati.
MotoGP News
Shoei Merilis Replika Helm Super-Langka Milik Marc Marquez
06/11/25
Marc Marquez, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, cooldown lap. Credit: Gold and Goose.