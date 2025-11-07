RESMI: Alpine Pertahankan Franco Colapinto untuk Musim F1 2026

Setelah menunggu beberapa waktu, Alpine akhirnya mengonfirmasi bahwa Franco Colapinto tetap bersama tim untuk musim F1 2026.

Pengumuman tersebut dibuat pada hari Jumat menjelang Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini, yang mengakhiri saga panjang seputar line-up Alpine untuk tahun depan.

Colapinto bergabung dengan Alpine pada bulan Januari dengan kontrak multi-tahun dari Williams, dan dipromosikan sebagai pengganti Jack Doohan yang performanya kurang memuaskan di Grand Prix Emilia-Romagna pada bulan Mei.

Pembalap Argentina itu gagal mencetak satu poin pun dalam 14 balapan pertamanya bersama tim dan kritik publik dari penasihat Alpine, Flavio Briatore, telah membuat masa depan Colapinto diragukan di tengah kesulitannya.

Pilihan Alpine untuk tahun 2026 menyempit secara signifikan setelah Valtteri Bottas dan Sergio Perez bergabung dengan tim Cadillac yang baru.

Pilihan tim Prancis kemudian jatuh ke tangan Colapinto dan pembalap cadangan Paul Aron, dengan Colapinto akhirnya terpilih setelah menunjukkan performa yang lebih baik sejak jeda musim panas F1.

Colapinto, yang hasil terbaiknya untuk Alpine adalah posisi ke-11 di Grand Prix Belanda, akan tetap berpasangan dengan Pierre Gasly.

Pembalap Prancis itu, yang telah mencetak 20 poin Alpine tahun ini, menandatangani perpanjangan kontrak hingga akhir tahun 2028 pada bulan September.

Colapinto punya ‘potensi menjadi pembalap top’

Colapinto arrives in the Brazil paddock

Briatore mengatakan Colapinto telah menunjukkan bahwa ia memiliki atribut dan potensi "untuk menjadi pembalap top" di F1.

"Saya telah mengikuti perkembangan Franco selama berkarier di Formula Satu dan saya selalu yakin bahwa ia memiliki atribut dan potensi yang tepat untuk menjadi pembalap top yang dapat berkembang bersama tim," kata Briatore.

"Keputusan kami untuk tetap bersama hingga tahun 2026 merupakan indikasi yang jelas atas komitmen dan dukungan kuat kami kepada Franco seiring perkembangannya sebagai pembalap.

"Tahun ini merupakan tahun yang berat bagi seluruh tim, dan bukan skenario termudah untuk dihadapi, namun baik Franco maupun Pierre telah melakukan yang terbaik untuk membantu menempatkan tim di posisi terbaik untuk musim depan.

"Dengan susunan pemain Pierre dan Franco, kami memiliki perpaduan yang baik antara pengalaman, kecepatan, dan bakat yang akan membantu mendorong tim maju dan semoga memberikan sesuatu untuk dirayakan dan dibanggakan oleh para penggemar kami musim depan."

Colapinto berkata: “Saya sangat berterima kasih kepada Flavio dan seluruh tim atas kepercayaan mereka kepada saya untuk membantu memajukan tim di masa depan.

“Sejak saya memulai debut di Formula Satu, saya tahu, mengingat situasi yang ada, akan menjadi tantangan besar untuk mempertahankan posisi saya di olahraga ini.

“Ini merupakan perjalanan yang panjang dan sulit, dan saya sangat bangga atas kesempatan untuk membalap bersama tim ini lagi di tahun 2026, bersama Pierre, yang telah menjadi rekan setim yang hebat dan tidak diragukan lagi akan menjadi seseorang yang dapat terus saya pelajari.”