Hamilton Meminta Transparansi setelah Kontroversi Penalti Meksiko

Lewis Hamilton masih tidak senang dengan keputusan FIA di Grand Prix Mexico City.

Lewis Hamilton mendesak kejelasan dalam proses pengambilan keputusan F1 menyusul balapan yang penuh insiden di Meksiko terakhir kali.

Hamilton dikenai penalti waktu 10 detik di Mexico City setelah memotong jalur di atas rumput dan tetap berada di depan Max Verstappen dari Red Bull.

Penalti tersebut membuat Hamilton kehilangan peluang realistis untuk meraih podium pertamanya tahun ini.

Meskipun penalti Hamilton dibenarkan, mengingat ia mendapatkan keuntungan posisi dengan keluar jalur, sejumlah rivalnya lolos dari hukuman.

Yang patut dicatat, rekan setimnya, Charles Leclerc, memotong rangkaian tikungan pembuka di Lap 1 untuk tetap berada di depan Hamilton.

Leclerc menyerahkan keunggulan kepada Lando Norris untuk menghindari kemungkinan penalti, tetapi tetap berada di depan Hamilton.

Demikian pula, Verstappen juga memotong tikungan pertama di Lap 1, tetapi tetap berada di depan pasangan Mercedes tersebut.

Verstappen tidak dihukum atas aksi divebomb agresifnya terhadap Hamilton di Tikungan 1 pada Lap 6 - lap yang sama di mana Hamilton akhirnya dihukum atas insiden selanjutnya.

Berbicara kepada wartawan menjelang Grand Prix Sao Paulo, Hamilton masih tidak puas dengan proses pengambilan keputusan FIA.

"Tidak ada kejelasan dan saya pikir itu mungkin bagian dari masalah besarnya. Transparansi dan akuntabilitas," ujarnya kepada wartawan.

"Dan juga kerahasiaan bahwa keputusan dibuat secara diam-diam. Saya pikir itu sesuatu yang perlu ditangani. Itu mungkin sesuatu yang perlu dilakukan secara diam-diam, saya kira."

"Saya tidak tahu apakah mereka menyadari bobot keputusan mereka. Pada akhirnya, keputusan dapat menentukan hasil kejuaraan, seperti yang telah Anda lihat sebelumnya. Beberapa pekerjaan perlu dilakukan di sana, saya yakin."

Hamilton masih mencari podium Ferrari pertamanya

Hamilton masih belum berhasil finis di tiga besar untuk Ferrari di Grand Prix mana pun.

Meskipun telah membuat kemajuan signifikan sejak jeda musim panas dalam memperkecil jarak dengan Leclerc, keberuntungan belum sepenuhnya berpihak pada Hamilton.

Juara dunia tujuh kali ini baru-baru ini memecahkan rekor balapan terbanyak sebagai pembalap Ferrari tanpa finis podium.

Di tangan Leclerc, mobilnya terbukti lebih kompetitif dengan tujuh podium musim ini, termasuk finis tiga besar berturut-turut di Austin dan Meksiko.

