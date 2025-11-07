Verstappen "Butuh Sedikit Keberuntungan" untuk Kalahkan Duo McLaren

Max Verstappen mengaku bahwa ia butuh "sedikit keberuntungan" di salah satu dari empat putaran tersisa untuk mengalahkan duo McLaren dalam perebutan gelar juara.

Verstappen tertinggal 36 poin dari Lando Norris menjelang Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini.

Meskipun Verstappen telah memenangkan tiga dari lima balapan terakhir untuk kembali dalam persaingan gelar yang tampaknya mustahil, harapannya untuk titel kelima masih belum berada di tangannya sendiri.

McLaren memiliki keunggulan kecepatan yang signifikan di balapan terakhir di Meksiko.

Norris menang di depan Charles Leclerc dengan selisih lebih dari 30 detik di garis finis.

Verstappen menyadari bahwa ia membutuhkan hasil yang luar biasa di salah satu putaran tersisa untuk memiliki peluang realistis mengamankan gelar juara pembalap kelima.

“Kami menjalani beberapa putaran yang bagus di mana selisih poin berkurang, tetapi sekarang dengan empat balapan, selisihnya masih cukup besar,” kata Verstappen kepada wartawan di Brasil.

“Saya perlu mencetak lebih banyak poin setiap akhir pekan, yang tidak semudah itu. Maksud saya, jika Anda memberi saya musim 2023, dengan kondisi saat ini, dan Anda memberi tahu saya bahwa saya tertinggal 36 poin dengan empat balapan tersisa, saya akan berkata, ya, tidak masalah, mudah.

“Tetapi musim ini sedikit berbeda, jadi intinya adalah kami mengoptimalkan segalanya dan meraih hasil yang baik di akhir pekan.

"Kami mungkin butuh sedikit keberuntungan di satu ronde untuk menciptakan offset yang lebih besar, tapi kami akan mengerahkan segalanya.

"Dan apakah itu akan cukup di akhir tahun, saya tidak tahu, tapi juga tidak banyak yang bisa dikorbankan. Maksud saya, skenario terburuknya adalah kami finis di posisi ketiga, dan skenario terbaiknya adalah memenangkan kejuaraan."

“Tidak ada tekanan” pada Verstappen

Verstappen tertinggal lebih dari 100 poin di belakang Oscar Piastri setelah kemenangan pembalap Australia itu di Zandvoort.

Sejak saat itu, Verstappen telah menjadi pembalap F1 yang sedang dalam performa terbaiknya, dengan RB21 yang semakin bertenaga setelah serangkaian peningkatan dan penyesuaian pada pengaturan mobilnya.

Hasilnya, Verstappen yakin tidak ada tekanan tambahan.

"Bagi saya, tidak ada tekanan," tambah Verstappen. "Meskipun saya tidak menang, saya tetap tahu bahwa saya menjalani musim yang sangat baik. Saya pikir ini akan sangat sulit, jadi Anda hanya perlu realistis dengan peluang yang kami miliki sepanjang musim.

"Masih bisa berbicara tentang berada di persaingan ini, saya pikir sudah luar biasa sejak awal, dan ya tentu saja ini berkaitan dengan kebangkitan tim, mereka tidak pernah menyerah dan itu adalah kekuatan tim. Saya pikir ini sangat mengesankan."