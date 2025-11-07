Piastri Menjawab Kritik saat Status Penantang Gelarnya Diragukan

Oscar Piastri dengan tegas menanggapi keraguan orang-orang terhadap kemampuannya di tengah pertarungan gelar juara dunia F1.

Pebalap Australia itu kehilangan posisi puncak klasemen kejuaraan dunia untuk pertama kalinya sejak April ketika rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, meraih kemenangan dominan di Grand Prix Mexico City, sementara Piastri hanya mampu finis di posisi kelima.

Itu adalah lanjutan dari penampilan buruknya, yang membuat Piastri beralih dari keunggulan 34 poin atas Norris setelah kemenangan ketujuhnya tahun ini di Grand Prix Belanda, menjadi tertinggal satu poin dari rival utamanya dalam lima balapan.

Norris dan Piastri tengah bertarung untuk gelar juara dunia pertama mereka, sementara Max Verstappen dari Red Bull menjadi 'orang ketiga' di antara duo McLaren karena hanya terpaut 36 poin dengan empat putaran tersisa.

Beberapa pengamat F1 mempertanyakan Piastri di tengah kesulitannya baru-baru ini, dengan juara dunia 1997 Jacques Villeneuve mengklaim mantan pemimpin klasemen tersebut telah mengalami "kehancuran total" di bawah tekanan yang semakin meningkat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Orang-orang boleh berpikir apa pun yang mereka inginkan, kan?" ujar Piastri menjelang Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini. "Bagi saya, saya tahu bahwa saya masih memiliki apa yang dibutuhkan untuk memenangkan kejuaraan.

"Ya, memang ada beberapa rintangan di sepanjang jalan, tetapi setiap orang juga mengalami rintangan di sepanjang jalan tahun ini di titik yang berbeda.

Saya yakin telah belajar banyak hal bermanfaat, terutama dari beberapa akhir pekan terakhir, dan saya juga yakin masih bisa mencapai puncak kesuksesan yang telah kami raih tahun ini.

Masih banyak putaran yang harus dilalui tahun ini dan saya sangat yakin masih bisa menang.

Pelajaran yang didapat Piastri dari Austin dan Meksiko

Piastri mengatakan pelajaran yang dipetik selama dua akhir pekan yang sulit di dua balapan terakhir di Amerika Utara ini sangat penting baginya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah balapan terakhir, Piastri mengungkapkan bahwa ia perlu mengemudi dengan cara yang menurutnya "tidak alami" di Mexico City.

"Saya pikir Austin dan Meksiko adalah dua balapan yang berbeda dari banyak balapan lainnya," jelas Piastri.

"Ada beberapa akhir pekan yang lebih sulit, beberapa di antaranya adalah kesalahan eksekusi dari pihak saya, beberapa di antaranya mungkin karena saya tidak memaksimalkan mobil sebagai tim.

"Austin dan Meksiko, saya pikir ada beberapa hal yang jelas membutuhkan cara mengemudi yang sangat berbeda, entah apa alasannya.

"Saya pikir keduanya serupa, tetapi saya rasa tidak ada balapan sebelumnya yang buruk atau membawa bencana. Ada beberapa kesalahan di sana-sini, tetapi saya pikir belajar dari dua akhir pekan terakhir itu penting."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Piastri akan memulai Sprint Race hari Sabtu dari posisi ketiga, sedang Norris meraih pole di Sprint Qualifying.