F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Pole Position, Piastri Ketiga

Hasil lengkap Sprint Qualifying untuk F1 GP Sao Paulo, putaran ke-21 dari 24 di musim 2025.

Norris secured his first ever sprint pole in F1
Lando Norris meraih pole position untuk Sprint Race F1 GP Sao Paulo.

Pemimpin klasemen F1 itu mengungguli Kimi Antonelli dari Mercedes dengan selisih hanya 0,097 detik, sementara rekan setim sekaligus rivalnya di McLaren, Oscar Piastri, hanya terpaut 0,185 detik dari pembalap tercepat.

George Russell finis di posisi keempat dengan Mercedes lainnya, di depan Fernando Alonso, yang mengamankan posisi kelima yang impresif untuk Aston Martin.

Max Verstappen dari Red Bull berada di posisi keenam yang mengecewakan, di depan Lance Stroll, Charles Leclerc dari Ferrari, dan Isack Hadjar dari Racing Bulls. 

Nico Hulkenberg melengkapi 10 besar dengan Sauber-nya.

Lewis Hamilton menjadi nama besar yang tersingkir di SQ2, dengan catatan pembalap Ferrari itu hanya cukup untuk menempati posisi ke-11.

Putaran juara dunia tujuh kali itu dirusak oleh bendera kuning ganda yang disebabkan oleh Leclerc yang melintir.

Situasinya bisa semakin buruk bagi Hamilton karena ia menghadapi investigasi atas pelanggaran bendera kuning saat melewati lokasi pengibaran bendera kuning.

Alex Albon finis di posisi ke-12 dengan Williams-nya, di depan Pierre Gasly dari Alpine, yang juga terpengaruh oleh bendera kuning akibat putaran Leclerc.

Jagoan tuan rumah Gabriel Bortoleto tidak dapat bergabung dengan rekan setimnya dari Sauber di SQ3 dan harus puas dengan posisi ke-15, sementara Oliver Bearman tepat di belakangnya di posisi ke-16 untuk Haas.

Setelah mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Alpine untuk tahun 2026, Franco Colapinto tidak dapat melaju dari SQ1 dan hanya mencatatkan waktu yang cukup untuk finis di posisi ke-16.

Liam Lawson berada di posisi ke-17 yang mengecewakan untuk Racing Bulls, di depan Yuki Tsunoda dari Red Bull, yang mengalami sprint kualifikasi yang buruk dan tersingkir di sesi pertama di posisi ke-18.

Esteban Ocon dan Carlos Sainz akan menempati baris terakhir grid untuk sprint race setelah kualifikasi di posisi ke-19 dan ke-20 untuk Haas dan Williams.

F1 GP Sao Paulo 2025 - Interlagos - Hasil Sprint Qualifying

PosPembalapNATTimSQ1SQ2SQ3
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m09.627s1m09.373s1m09.243s
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m10.381s1m09.504s1m09.340s
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m10.017s1m09.416s1m09.428s
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m10.048s1m09.384s1m09.495s
5Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m10.011s1m09.330s1m09.496s
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m09.975s1m09.707s1m09.580s
7Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m10.326s1m09.647s1m09.671s
8Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m10.324s1m09.732s1m09.725s
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m10.095s1m09.608s1m09.775s
10Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m10.333s1m09.735s1m09.935s
11Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m10.224s1m09.811s 
12Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m10.275s1m09.813s 
13Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m10.097s1m09.852s 
14Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m10.217s1m09.923s 
15Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m10.066s1m09.946s 
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m10.441s  
17Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing1m10.666s  
18Yuki TsunodaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m10.692s  
19Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m10.872s  
20Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m11.120s  
