F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Pole Position, Piastri Ketiga

Lando Norris meraih pole position untuk Sprint Race F1 GP Sao Paulo.

Pemimpin klasemen F1 itu mengungguli Kimi Antonelli dari Mercedes dengan selisih hanya 0,097 detik, sementara rekan setim sekaligus rivalnya di McLaren, Oscar Piastri, hanya terpaut 0,185 detik dari pembalap tercepat.

George Russell finis di posisi keempat dengan Mercedes lainnya, di depan Fernando Alonso, yang mengamankan posisi kelima yang impresif untuk Aston Martin.

Max Verstappen dari Red Bull berada di posisi keenam yang mengecewakan, di depan Lance Stroll, Charles Leclerc dari Ferrari, dan Isack Hadjar dari Racing Bulls.

Nico Hulkenberg melengkapi 10 besar dengan Sauber-nya.

Lewis Hamilton menjadi nama besar yang tersingkir di SQ2, dengan catatan pembalap Ferrari itu hanya cukup untuk menempati posisi ke-11.

Putaran juara dunia tujuh kali itu dirusak oleh bendera kuning ganda yang disebabkan oleh Leclerc yang melintir.

Situasinya bisa semakin buruk bagi Hamilton karena ia menghadapi investigasi atas pelanggaran bendera kuning saat melewati lokasi pengibaran bendera kuning.

Alex Albon finis di posisi ke-12 dengan Williams-nya, di depan Pierre Gasly dari Alpine, yang juga terpengaruh oleh bendera kuning akibat putaran Leclerc.

Jagoan tuan rumah Gabriel Bortoleto tidak dapat bergabung dengan rekan setimnya dari Sauber di SQ3 dan harus puas dengan posisi ke-15, sementara Oliver Bearman tepat di belakangnya di posisi ke-16 untuk Haas.

Setelah mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Alpine untuk tahun 2026, Franco Colapinto tidak dapat melaju dari SQ1 dan hanya mencatatkan waktu yang cukup untuk finis di posisi ke-16.

Liam Lawson berada di posisi ke-17 yang mengecewakan untuk Racing Bulls, di depan Yuki Tsunoda dari Red Bull, yang mengalami sprint kualifikasi yang buruk dan tersingkir di sesi pertama di posisi ke-18.

Esteban Ocon dan Carlos Sainz akan menempati baris terakhir grid untuk sprint race setelah kualifikasi di posisi ke-19 dan ke-20 untuk Haas dan Williams.