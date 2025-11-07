Verstappen Kembali Bergulat dengan Mobilnya di Interlagos

Max Verstappen mengeluhkan grip "buruk" dan "masalah berkendara" pada mobil Red Bull-nya saat ia mengalami kualifikasi yang mengecewakan untuk sprint race Grand Prix Sao Paulo.

Juara dunia empat kali, yang masih bersaing memperebutkan gelar juara, hanya mampu berada di posisi keenam di grid, tertinggal dari kedua pembalap McLaren, serta George Russell dari Mercedes dan Fernando Alonso dari Aston Martin.

Verstappen mengeluhkan mobil Red Bull-nya "rusak total" dan "tidak bisa dikendarai" melalui radio tim selama paruh akhir kualifikasi di Interlagos.

Pembalap asal Belanda itu terlihat menggelengkan kepalanya di dalam kokpit saat melewati garis finis untuk merebut bendera finis.

"Banyak vibrasi di mobil, banyak masalah berkendara," jelas Verstappen setelahnya. "Bukan yang kami inginkan, tetapi selain itu saya rasa gripnya kurang. Sektor tengah sangat buruk, saya tidak bisa membuat mobil berbelok.

"Tetapi di saat yang sama, saya juga tidak bisa terlalu mengandalkan ban belakang. Jadi, menurut saya, kondisinya cukup buruk. Ya, begitulah adanya."

Ditanya apakah ramalan hujan akan membantu upayanya untuk naik peringkat dalam sprint race hari Sabtu, Verstappen menjawab: "Entahlah, kita lihat saja nanti.

"Jelas kami masih kekurangan sesuatu dan saya tidak berharap performa kami tiba-tiba membaik saat kondisi basah, tapi kita lihat saja besok."

Red Bull tak bisa atasi masalah Verstappen

Verstappen could only manage sixth

Penasihat Red Bull, Helmut Marko, mengakui timnya tidak dapat memperbaiki masalah Verstappen tepat waktu untuk Sprint.

“Jika Anda melihat sektor satu dan tiga, kami tertinggal seperseratus detik dari Norris, dan sektor tengah dengan tikungan terbanyak, pada dasarnya tidak ada grip, yang berarti kami tidak memiliki downforce yang cukup,” ujar Marko kepada Sky Sports F1.

“Itu sesuatu yang tidak dapat kami atasi untuk Sprint, tetapi semoga, dengan data yang kami dapatkan, kami dapat beradaptasi dan membuatnya lebih kompetitif untuk balapan utama.”

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, mengatakan: “Sejujurnya, dia sangat tidak puas dengan performa mobilnya saat ini, jadi itulah yang Anda dengar di radio.

"Ketika Anda tidak dapat memacu mobil hingga batas maksimal sesuai keinginan Anda, itulah jenis umpan balik yang Anda dapatkan. Itu cukup adil."

Rekan setim Verstappen, Yuki Tsunoda hanya berada di posisi ke-18 yang mengecewakan.