Hamilton Lolos dari Penalti untuk Pelanggaran Bendera Kuning

Lewis Hamilton lolos dari penalti karena diduga tidak memperlambat laju saat bendera kuning dikibarkan dua kali saat kualifikasi sprint di Grand Prix Sao Paulo.

Juara dunia tujuh kali itu tereliminasi di SQ2 setelah putaran terakhirnya dirusak oleh Charles Leclerc yang melintir, membuat bendera kuning dua kali.

Hamilton terpaksa mundur, membuatnya berada di posisi ke-11 di grid untuk sprint race hari Sabtu.

Tapi, Hamilton segera diselidiki karena berpotensi gagal memperlambat laju secara memadai.

Putaran terakhirnya dibatalkan setelah bendera kuning ganda dikibarkan, namun itu tidak cukup cepat untuk masuk 10 besar.

Sejak itu, ia telah dibebaskan dari segala tuduhan, yang berarti ia akan memulai sprint race dari posisi ke-11.

Steward menjelaskan bahwa terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa Hamilton tidak melihat sinyal tersebut menyala.

Meskipun Hamilton mengangkat gas, karena ia melihat mobil Leclerc, secara teknis ia tidak mengurangi kecepatannya secara "cukup".

Namun, Steward sepakat bahwa teguran tersebut adil bagi Hamilton mengingat situasinya.

FIA menjelaskan dalam sebuah pernyataan: "Menjelang akhir Q2, Mobil 16 (LEC) melintir di exit Tikungan 10, membuat bendera kuning ganda dikibarkan. Tak lama kemudian, Mobil 44 (HAM) mendekati tikungan yang sama dan baru saja masuk ketika panel lampu kuning ganda diaktifkan di sisi kiri lintasan.

"Selama sidang, HAM menjelaskan bahwa ia tidak melihat sinyal lampu. Rekaman di dalam mobil mengonfirmasi bahwa sinyal tersebut hanya menyala selama sepersekian detik sebelum HAM melewatinya. Karena fokus pembalap jelas tertuju pada apex, ia melihat ke sisi kanan lintasan, sehingga para steward merasa yakin bahwa ia sebenarnya tidak melihat sinyal tersebut.

"Namun, HAM mengakui selama sidang bahwa ia melihat Mobil 16 (LEC) berhenti di sisi lintasan dan dapat melihat sinyal lampu hijau menyala setelah titik tersebut. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa ia setidaknya berada di sektor kuning dan akibatnya harus mengurangi kecepatan secara signifikan.

"Setelah memeriksa telemetri, Steward menemukan bahwa pengemudi bereaksi dengan ragu-ragu saat menginjak gas, tetapi tidak mengurangi kecepatan sebagaimana mestinya.

"Dalam situasi serupa di masa lalu, Steward menganggap tepat untuk memberikan teguran, alih-alih penalti grid lima posisi standar yang ditentukan dalam pedoman. Dalam hal konsistensi, Steward menganggap teguran juga cukup dalam kasus ini.

"Rekan setim Ferrari, Leclerc, akan memulai balapan dari posisi kedelapan di grid, yang menegaskan kurangnya kecepatan Ferrari di Interlagos."

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

