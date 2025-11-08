F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Menangi Sprint Race, Piastri Tersingkir

Lando Norris memperlebar keunggulannya di klasemen F1 2025 setelah memenangkan Sprint Race Grand Prix São Paulo.

Norris berhasil menahan tekanan Kimi Antonelli dari Mercedes dengan selisih waktu kurang dari satu detik. Pembalap Inggris itu kini memimpin klasemen dengan selisih sembilan poin dengan empat balapan tersisa.

Rival utama Norris dalam perebutan gelar, Oscar Piastri, mengalami kecelakaan di Tikungan 2 setelah menginjak kerb basah di sisi kiri trek. Kesalahan yang juga ditiru oleh Nico Hulkenberg dan Franco Colapinto.

Tiga kecelakaan tersebut menyebabkan periode bendera merah yang untuk membersihkan mobil-mobil dan memperbaiki pembatas jalan. FIA memilih start dengan rolling start, yang memungkinkan Norris mempertahankan keunggulannya di depan Antonelli dan George Russell.

Norris, yang menggunakan ban lunak saat restart, mendapat ancaman dari Antonelli, yang menggunakan ban medium. Norris tetap berada di depan pembalap Italia itu, yang melaju fantastis hingga finis kedua.

Russell melengkapi posisi tiga besar, finis tepat di belakang rekan setimnya. Max Verstappen hanya berada di posisi keempat, di depan Charles Leclerc, yang berhasil mengungguli Fernando Alonso setelah pertarungan sengit sepanjang balapan.

Alonso tetap berada di depan Lewis Hamilton saat balapan berakhir di bawah bendera kuning akibat kecelakaan Gabriel Bortoleto di lap kedua terakhir. Hamilton mengamankan posisi ketujuh, sementara Pierre Gasly melengkapi para pembalap yang finis di posisi sprint.