F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Menangi Sprint Race, Piastri Tersingkir

Hasil lengkap Sprint Race F1 GP Sao Paulo 2025 di Sirkuit Interlagos, putaran 21 dari 24.

Lando Norris
Lando Norris

Lando Norris memperlebar keunggulannya di klasemen F1 2025 setelah memenangkan Sprint Race Grand Prix São Paulo.

Norris berhasil menahan tekanan Kimi Antonelli dari Mercedes dengan selisih waktu kurang dari satu detik. Pembalap Inggris itu kini memimpin klasemen dengan selisih sembilan poin dengan empat balapan tersisa.

Rival utama Norris dalam perebutan gelar, Oscar Piastri, mengalami kecelakaan di Tikungan 2 setelah menginjak kerb basah di sisi kiri trek. Kesalahan yang juga ditiru oleh Nico Hulkenberg dan Franco Colapinto.

Tiga kecelakaan tersebut menyebabkan periode bendera merah yang untuk membersihkan mobil-mobil dan memperbaiki pembatas jalan. FIA memilih start dengan rolling start, yang memungkinkan Norris mempertahankan keunggulannya di depan Antonelli dan George Russell.

Norris, yang menggunakan ban lunak saat restart, mendapat ancaman dari Antonelli, yang menggunakan ban medium. Norris tetap berada di depan pembalap Italia itu, yang melaju fantastis hingga finis kedua.

Russell melengkapi posisi tiga besar, finis tepat di belakang rekan setimnya. Max Verstappen hanya berada di posisi keempat, di depan Charles Leclerc, yang berhasil mengungguli Fernando Alonso setelah pertarungan sengit sepanjang balapan.

Alonso tetap berada di depan Lewis Hamilton saat balapan berakhir di bawah bendera kuning akibat kecelakaan Gabriel Bortoleto di lap kedua terakhir. Hamilton mengamankan posisi ketujuh, sementara Pierre Gasly melengkapi para pembalap yang finis di posisi sprint.

F1 GP Sao Paulo 2025 - Interlagos - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team24 Laps
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+0.845s
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+2.318s
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+4.423
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+16.483s
6Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+18.306s
7Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+18.603s
8Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+19.366s
9Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+23.933s
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+29.548s
11Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+31.000s
12Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+31.334s
13Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+38.090s
14Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+38.462s
15Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+38.951s
16Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber+42.349s
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+55.456s
18Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+1 Lap
 Oscar PiastriAUSMcLaren F1 TeamDNF
 Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 TeamDNF
F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Menangi Sprint Race, Piastri Tersingkir
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Portimao
1h ago
2025 Portimao MotoGP Sprint race
F1 Results
F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Menangi Sprint Race, Piastri Tersingkir
1h ago
Lando Norris
MotoGP Results
MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menangi Thriller Sprint Race
2h ago
Acosta, Marquez, Bezzecchi, 2025 Portimao MotoGP Sprint
F1 News
Hamilton Lolos dari Penalti untuk Pelanggaran Bendera Kuning
4h ago
Lewis Hamilton
MotoGP Results
MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Pole, Alex Marquez Terjatuh
5h ago
Marco Bezzecchi, Alex Marquez, 2025 Portimao MotoGP

More News

F1 News
Verstappen Kembali Bergulat dengan Mobilnya di Interlagos
20h ago
Verstappen was frustrated with his RB21
F1 News
Piastri Menjawab Kritik saat Status Penantang Gelarnya Diragukan
22h ago
Piastri is just a point behind Norris
F1 Results
F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Pole Position, Piastri Ketiga
22h ago
Norris secured his first ever sprint pole in F1
F1 News
Peringatan Siklon Ekstratropis Dikeluarkan Jelang F1 GP Sao Paulo 2025
23h ago
Torrential rain forced qualifying to be postponed in 2024
F1 Results
F1 GP Sao Paulo 2025: Hasil Free Practice dari Sirkuit Interlagos
07/11/25
Lando Norris