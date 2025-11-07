Peringatan Siklon Ekstratropis Dikeluarkan Jelang F1 GP Sao Paulo 2025

F1 bersiap menghadapi potensi gangguan cuaca di Grand Prix Sao Paulo 2025 setelah peringatan cuaca buruk.

Torrential rain forced qualifying to be postponed in 2024

F1 bersiap menghadapi cuaca buruk Grand Prix Sao Paulo setelah peringatan siklon ekstratropis dikeluarkan.

Institut Meteorologi Nasional Brasil telah memperingatkan kemungkinan terbentuknya siklon di wilayah selatan negara itu pada Jumat malam.

Wilayah Sao Paulo, tempat Interlagos berada, diperkirakan akan mengalami hujan antara 30 mm hingga 60 mm per jam, sementara kecepatan angin dapat mencapai 100 km/jam.

Kondisi terburuk diperkirakan terjadi Jumat malam hingga Sabtu, tetapi belum jelas bagaimana dampaknya terhadap aktivitas di trek. Perjalanan juga dapat terdampak oleh cuaca buruk ini.

Kondisi yang tidak terduga diperkirakan akan terjadi pada hari Sabtu, yang dapat menyebabkan gangguan dan membuat F1 serta badan pengatur FIA pusing.

Opsi yang dimiliki F1

Sprint race dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 waktu setempat (14.00 Waktu Inggris/21:00 WIB), dengan kualifikasi Grand Prix dijadwalkan dimulai pukul 15.00 waktu setempat (18.00 Waktu Inggris/01:00 Minggu dini hari WIB).

Regulasi F1 menyatakan bahwa harus ada jeda minimal tiga jam antara akhir sprint dan awal kualifikasi, yang berarti ada waktu tunda maksimum 2-3 jam untuk memastikan Sprint Race paling lambat selesai pukul 14:00.

Dengan matahari terbenam sekitar pukul 18.30 waktu setempat, kualifikasi Grand Prix kemungkinan besar harus dimulai paling lambat pukul 17.00.

Jika kondisi dianggap tidak cukup aman, keputusan dapat diambil untuk membatalkan Sprint Race sepenuhnya, atau memundurkan kualifikasi ke hari Minggu, seperti yang dilakukan tahun lalu di Brasil.

Hujan deras memaksa kualifikasi ditunda hingga Minggu pagi, mengakibatkan hari yang sangat panjang dan sibuk.

Max Verstappen dari Red Bull menunjukkan performa yang luar biasa dengan menang dari posisi grid ke-17 pada Grand Prix yang kacau.

Aturan baru yang diperkenalkan tahun ini dapat menentukan posisi start Grand Prix berdasarkan posisi klasemen, jika kualifikasi tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Lando Norris memimpin klasemen dengan selisih satu poin dari rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, sementara Verstappen tertinggal 36 poin di posisi ketiga.

