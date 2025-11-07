F1 GP Sao Paulo 2025: Hasil Free Practice dari Sirkuit Interlagos

Hasil lengkap sesi Free Practice untuk F1 GP Sao Paulo 2025 di Interlagos, putaran ke-21 dari 24.

Lando Norris
Lando Norris

Lando Norris memuncaki satu-satunya sesi Free Practice untuk F1 GP Sao Paulo 2025 di depan rekan setim McLaren Oscar Piastri.

F1 GP Sao Paulo 2025 - Interlagos -  Hasil Free Practice

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m09.975s
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m09.998s
3Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m10.594s
4Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m10.606s
5Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m10.616s
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m10.645s
7Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m10.681s
8Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m10.686s
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m10.707s
10Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m10.744s
11Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing1m10.794s
12Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m10.807s
13Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m10.906s
14Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m10.961s
15Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m11.070s
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m11.160s
17Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m11.368s
18Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m11.493s
19Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m11.526s
20Yuki TsunodaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m11.763s

Norris, yang memimpin klasemen kejuaraan dunia dengan selisih satu poin menjelang akhir pekan, mengungguli rival utamanya, Oscar Piastri, dengan selisih 0,023 detik.

Piastri unggul sejak awal sesi latihan bebas yang berlangsung selama satu jam di Interlagos, tetapi Norris berhasil mencatatkan waktu tercepat pada flying lap terakhirnya di sesi tersebut dengan ban Medium.

Di belakang duo McLaren, Nico Hulkenberg tertinggal enam persepuluh detik dan secara mengejutkan berhasil meraih posisi ketiga untuk Sauber.

Fernando Alonso dari Aston Martin menempati posisi keempat, di depan pahlawan tuan rumah Gabriel Bortoleto, yang tampil memukau di posisi kelima.

George Russell memimpin di awal sesi latihan dan finis di posisi keenam untuk Mercedes, di depan Pierre Gasly dari Alpine.

Carlos Sainz, Isack Hadjar, dan Kimi Antonelli melengkapi 10 besar lainnya untuk Williams, Racing Bulls, dan Mercedes.

Baik Red Bull maupun Ferrari mencatatkan waktu terbaik mereka dengan ban Hard karena kedua tim memilih untuk menyimpan satu set ban Medium untuk Sprint Qualifying.

Hal ini membuat Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, dan Yuki Tsunoda tertinggal di posisi 16-20.

Juara dunia tujuh kali Hamilton melintir, sementara Tsunoda menyenggol pembatas jalan dan merusak sayap depannya di Tikungan 4.

Red Bull yang dikemudikan Verstappen juga terlihat kesulitan di tikungan yang sama, tetapi ia berhasil menjaga RB21-nya agar tidak terjepit di dinding ban.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

