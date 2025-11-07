F1 GP Sao Paulo 2025: Hasil Free Practice dari Sirkuit Interlagos
Hasil lengkap sesi Free Practice untuk F1 GP Sao Paulo 2025 di Interlagos, putaran ke-21 dari 24.
Lando Norris memuncaki satu-satunya sesi Free Practice untuk F1 GP Sao Paulo 2025 di depan rekan setim McLaren Oscar Piastri.
F1 GP Sao Paulo 2025 - Interlagos - Hasil Free Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m09.975s
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m09.998s
|3
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m10.594s
|4
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m10.606s
|5
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m10.616s
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m10.645s
|7
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m10.681s
|8
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m10.686s
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m10.707s
|10
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m10.744s
|11
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
|1m10.794s
|12
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m10.807s
|13
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m10.906s
|14
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m10.961s
|15
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m11.070s
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m11.160s
|17
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m11.368s
|18
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m11.493s
|19
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m11.526s
|20
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m11.763s
Norris, yang memimpin klasemen kejuaraan dunia dengan selisih satu poin menjelang akhir pekan, mengungguli rival utamanya, Oscar Piastri, dengan selisih 0,023 detik.
Piastri unggul sejak awal sesi latihan bebas yang berlangsung selama satu jam di Interlagos, tetapi Norris berhasil mencatatkan waktu tercepat pada flying lap terakhirnya di sesi tersebut dengan ban Medium.
Di belakang duo McLaren, Nico Hulkenberg tertinggal enam persepuluh detik dan secara mengejutkan berhasil meraih posisi ketiga untuk Sauber.
Fernando Alonso dari Aston Martin menempati posisi keempat, di depan pahlawan tuan rumah Gabriel Bortoleto, yang tampil memukau di posisi kelima.
George Russell memimpin di awal sesi latihan dan finis di posisi keenam untuk Mercedes, di depan Pierre Gasly dari Alpine.
Carlos Sainz, Isack Hadjar, dan Kimi Antonelli melengkapi 10 besar lainnya untuk Williams, Racing Bulls, dan Mercedes.
Baik Red Bull maupun Ferrari mencatatkan waktu terbaik mereka dengan ban Hard karena kedua tim memilih untuk menyimpan satu set ban Medium untuk Sprint Qualifying.
Hal ini membuat Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, dan Yuki Tsunoda tertinggal di posisi 16-20.
Juara dunia tujuh kali Hamilton melintir, sementara Tsunoda menyenggol pembatas jalan dan merusak sayap depannya di Tikungan 4.
Red Bull yang dikemudikan Verstappen juga terlihat kesulitan di tikungan yang sama, tetapi ia berhasil menjaga RB21-nya agar tidak terjepit di dinding ban.