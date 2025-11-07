F1 GP Sao Paulo 2025: Hasil Free Practice dari Sirkuit Interlagos

Lando Norris memuncaki satu-satunya sesi Free Practice untuk F1 GP Sao Paulo 2025 di depan rekan setim McLaren Oscar Piastri.

F1 GP Sao Paulo 2025 - Interlagos - Hasil Free Practice Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m09.975s 2 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m09.998s 3 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m10.594s 4 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m10.606s 5 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m10.616s 6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m10.645s 7 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m10.681s 8 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m10.686s 9 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m10.707s 10 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m10.744s 11 Liam Lawson NZL Oracle Red Bull Racing 1m10.794s 12 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m10.807s 13 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m10.906s 14 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m10.961s 15 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m11.070s 16 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m11.160s 17 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m11.368s 18 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m11.493s 19 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m11.526s 20 Yuki Tsunoda JPN Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m11.763s

Norris, yang memimpin klasemen kejuaraan dunia dengan selisih satu poin menjelang akhir pekan, mengungguli rival utamanya, Oscar Piastri, dengan selisih 0,023 detik.

Piastri unggul sejak awal sesi latihan bebas yang berlangsung selama satu jam di Interlagos, tetapi Norris berhasil mencatatkan waktu tercepat pada flying lap terakhirnya di sesi tersebut dengan ban Medium.

Di belakang duo McLaren, Nico Hulkenberg tertinggal enam persepuluh detik dan secara mengejutkan berhasil meraih posisi ketiga untuk Sauber.

Fernando Alonso dari Aston Martin menempati posisi keempat, di depan pahlawan tuan rumah Gabriel Bortoleto, yang tampil memukau di posisi kelima.

George Russell memimpin di awal sesi latihan dan finis di posisi keenam untuk Mercedes, di depan Pierre Gasly dari Alpine.

Carlos Sainz, Isack Hadjar, dan Kimi Antonelli melengkapi 10 besar lainnya untuk Williams, Racing Bulls, dan Mercedes.

Baik Red Bull maupun Ferrari mencatatkan waktu terbaik mereka dengan ban Hard karena kedua tim memilih untuk menyimpan satu set ban Medium untuk Sprint Qualifying.

Hal ini membuat Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, dan Yuki Tsunoda tertinggal di posisi 16-20.

Juara dunia tujuh kali Hamilton melintir, sementara Tsunoda menyenggol pembatas jalan dan merusak sayap depannya di Tikungan 4.

Red Bull yang dikemudikan Verstappen juga terlihat kesulitan di tikungan yang sama, tetapi ia berhasil menjaga RB21-nya agar tidak terjepit di dinding ban.