Lawson Terkejut Dirinya Disalahkan atas Insiden Steward di Mexico City

Liam Lawson bereaksi terhadap pernyataan dari federasi motorsport Meksiko, dan menghargai dukungan dari FIA.

Liam Lawson mengaku "sangat terkejut" setelah disalahkan oleh federasi balap Meksiko atas insiden nyaris bertabrakan dengan marshal.

Pembalap Racing Bulls tersebut nyaris bertabrakan dengan dua marshal di awal Grand Prix Mexico City dalam sebuah insiden mengerikan.

Federasi motorsport Meksiko menuduh Lawson tidak mengemudi dengan cukup hati-hati, tetapi badan pengatur F1, FIA, kemudian membebaskan pembalap asal Selandia Baru itu dari segala tuduhan.

Pernyataan FIA sendiri mengonfirmasi bahwa Lawson telah "memperlambat lajunya dengan tepat dan bereaksi dengan benar" terhadap bendera kuning ganda yang dikibarkan di area tersebut.

Berbicara menjelang Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini, Lawson mengatakan ia berterima kasih atas dukungan FIA.

"Saya sangat terkejut ketika semuanya pertama kali terungkap," kata Lawson kepada Sky Sports F1.

"Saya sangat menghargai FIA yang telah mengeluarkan pernyataan tersebut, jelas telah ditinjau secara mendalam, tim mereka terlibat, dan kami memiliki semua data dari dalam mobil, jadi pernyataan itu sangat faktual dan sangat jelas.

"Saya sangat terkejut - masih sangat terkejut bahwa mereka begitu saja mengunggah sesuatu seperti itu tanpa riset."

Lawson menjelaskan insiden dari sisinya

Lawson mengatakan ia ingin memastikan ia menghindari gerakan drastis atau tak terduga di belakang kemudi mobil F1-nya yang mungkin membuat petugas patroli ketakutan saat mereka melintasi lintasan.

“Masalahnya, mungkin beberapa orang mengira akan ada aksi menghindar yang besar, berbelok tajam, dan hal-hal seperti ini ketika hal seperti ini terjadi, tetapi itu seperti ketika Anda berlari ke arah seseorang dan Anda tidak tahu ke mana mereka akan pergi,” jelasnya.

“Sejujurnya, ketika saya melihat mereka melintasi lintasan, saya tahu selama saya mempertahankan lintasan itu, dan membuka jalur dengan aman tanpa gerakan tak terduga, semoga mereka akan terus melaju ke arah itu.

“Jika saya mulai berbelok tajam, saya akan membuat orang itu ketakutan dan dia mungkin akan berbalik arah. Pada akhirnya, saya hanya meluncur ke jalur yang jauh lebih lebar daripada yang saya lalui sepanjang akhir pekan. Itulah yang sebenarnya terjadi, yang jelas ditunjukkan oleh investigasi.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

