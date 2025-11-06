Sebastian Vettel Muncul di Paddock F1 untuk GP Sao Paulo

Sebastian Vettel akan hadir di Grand Prix F1 Sao Paulo akhir pekan ini.

Juara dunia empat kali ini akan mengakhiri karier F1-nya di akhir musim 2022. Sejak itu, Vettel hanya sesekali muncul di paddock F1.

Vettel menghadiri Grand Prix Jepang 2023 untuk mempromosikan ‘BUZZIN’ CORNER’, sebuah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran akan keanekaragaman hayati.

Pembalap Jerman itu mendapat dukungan dari pimpinan tim dan grid F1, yang bergabung dengannya di Tikungan 2, tempat 11 hotel serangga dipasang.

Vettel juga berada di Arab Saudi untuk mempromosikan ‘Race4Women’, inisiatif yang dibentuk untuk lebih mengembangkan karting akar rumput di negara tersebut.

Vettel dipastikan hadir di Interlagos akhir pekan ini, demikian konfirmasi penyelenggara balapan melalui Instagram.

Pemenang Grand Prix 53 kali itu akan berada di fanzone pada hari Sabtu, memberikan kesempatan langka bagi para penggemar Brasil untuk bertemu dengan mantan pembalap Red Bull dan Ferrari tersebut.

Rekor impresif Vettel di Brazil

Vettel menikmati kesuksesan besar di Brasil selama bertahun-tahun.

Kemenangannya di Grand Prix Brasil 2010 memastikan ia tetap berada dalam perburuan gelar hingga balapan terakhir.

Balapan itu juga menjadi ajang Red Bull untuk mengamankan gelar konstruktor F1 perdana mereka.

Dua tahun kemudian, Vettel berhasil lolos dari kerusakan di Lap 1 dan mengalahkan Fernando Alonso untuk meraih gelar juara dunia 2012.

Vettel kembali meraih kemenangan di tahun 2013, meraih sembilan kemenangan beruntun untuk menutup tahun yang memecahkan rekor.

Itu adalah rekor yang bertahan selama satu dekade, sebelum akhirnya dipecahkan oleh Max Verstappen di tahun 2023.

Vettel juga meraih kemenangan di Brasil bersama Ferrari pada tahun 2017, menyalip Valtteri Bottas di lap pembuka.

