Ancaman Hujan Menggelayuti Gelaran F1 GP Sao Paulo 2025

Prakiraan cuaca awal telah menunjukkan kondisi yang tidak stabil dan kemungkinan hujan di F1 GP Sao Paulo 2025.

Interlagos memiliki sejarah momen yang menentukan judul dan dikenal karena kondisi cuacanya yang tidak dapat diprediksi.

Hujan lebat tahun lalu membuat kualifikasi dipindahkan ke Minggu pagi, dengan Grand Prix digelar lebih awal karena ancaman hujan lebat.

Hujan telah mengganggu kualifikasi dalam beberapa tahun terakhir di Sao Paulo, dan akhir pekan ini bisa menjadi cerita yang serupa, jika perkiraan awal adalah sesuatu yang bisa dilakukan.

Menurut perkiraan FIA, Jumat pagi akan kering, tetapi hujan badai bisa terjadi pada sore dan malam hari. Risiko resmi hujan mencapai 40%, dengan suhu ditetapkan antara 25 dan 28 derajat celsius.

Cuaca basah tampaknya akan berdampak pada aksi hari Sabtu. Ada kemungkinan besar hujan guntur di pagi hari, dengan kondisi yang ditetapkan untuk membaik di sore hari.

Saat ini, baik balapan sprint maupun kualifikasi Grand Prix dapat berlangsung dalam kondisi basah.

Grand Prix hari Minggu saat ini terlihat kering, dengan ancaman hujan hanya 20%. Kondisi akan jauh lebih dingin daripada hari Jumat dengan suhu 18 derajat celsius yang diharapkan.

Keuntungan untuk Verstappen?

Hujan di Sao Paulo bisa sangat menguntungkan Max Verstappen dari Red Bull.

Verstappen memberi penampilan terbaiknya di Grand Prix Sao Paulo tahun lalu saat dia mengklaim kemenangan melawan yang luar biasa dari urutan ke-17 di grid dalam balapan kacau yang dipengaruhi oleh kondisi berbahaya.

Hasilnya hampir mengakhiri harapan gelar Lando Norris yang tipis dan terbukti menjadi momen penting di Verstappen yang pada akhirnya menyegel gelar juara dunia pembalap keempat berturut-turutnya pada tahun 2024.

Kali ini, Verstappen yang melakukan perburuan. Pembalap Belanda itu tetap dalam pertarungan gelar tiga arah, 36 poin di belakang pemimpin kejuaraan Norris.

Norris mengklaim kemenangan dominan di Mexico City, membuatnya unggul satu poin dari rekan satu timnya di McLaren Oscar Piastri, yang terus kesulitan.

Setelah balapan di Meksiko, Verstappen berkata: "Saya kehilangan 10 poin dari Lando, jadi seperti yang saya katakan sebelum akhir pekan, semuanya harus berjalan sempurna untuk menang.

"Dan akhir pekan ini tidak berjalan sempurna. Jadi itu jawabanmu. Saya pikir ini akan sulit, tetapi mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan di trek lain.

"Saya harap, tentu saja, kita tidak akan mengalami akhir pekan seperti ini lagi, tetapi itu masih menunjukkan bahwa kita tidak cepat dalam setiap skenario. Dan itulah yang perlu kita pahami, saya pikir, sedikit lebih baik."

Format Sprint Race melemparkan lebih banyak variabel dan plot untuk akhir pekan Sao Paulo.