Kesulitan Hamilton di Musim 2025 “Menakutkan untuk Dilihat”

Mantan pembalap F1 Johnny Herbert melabeli kesulitan Lewis Hamilton selama musim 2025 sebagai "mengerikan untuk ditonton."

Hamilton belum pernah sekalipun berdiri di podium Grand Prix sejak bergabung dengan Ferrari di awal musim.

Jika dibandingkan, Charles Leclerc memiliki tujuh finis tiga besar untuk namanya, mencetak podium berturut-turut di Austin dan Mexico City.

Sorotan utama juara dunia tujuh kali datang di Cina, memenangkan Sprint Race dari Pole Position.

Setelah jeda musim panas, Hamilton mulai mendekati kecepatan Leclerc, dengan defisit keduanya hanya berada di sekitar persepuluh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Masalahnya, Hamilton masih kesulitan untuk memiliki akhir pekan yang benar-benar bersih, contohnya di Mexico City terakhir kali.

Hamilton memiliki kecepatan yang kompetitif untuk podium di Meksiko, tapi dia menerima hukuman penalti 10 detik untuk memotong chicane saat beradu melawan Max Verstappen.

Berbicara kepada AdventureGamers, Herbert mempertanyakan kemampuan Hamilton untuk memberikan akhir pekan yang bersih.

“Tas campuran. Senang melihat Lewis berlomba dengan Max. Saya pikir itu adalah balapan yang hebat,” kata Herbert.

“Ada sedikit ketukan roda, tetapi begitulah seharusnya balapan. Itu adalah penyelaman yang terlambat ke dalam. Lewis mungkin tidak mengharapkannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Itu adalah akhir pekan yang membuat frustrasi baginya. Itu adalah kualifikasi yang lebih baik. Dia tampak lebih bahagia dengan penampilan kualifikasi.

“Tapi kemudian dalam balapan itu tidak cukup terwujud. Itu hanya tidak cocok untuknya. Sepertinya itu adalah hal yang sedang berlangsung. Mengerikan untuk ditonton.

“Ini adalah kisah yang sedang berlangsung baginya di mana Charles masih sangat konsisten dan menyelesaikan pekerjaannya. Lewis memang mengatakan bahwa dia lebih nyaman dengan mobilnya.

“Jadi, mari kita lihat apakah ada kemajuan di balapan yang tersisa. Mereka menginginkan itu. Semua penggemar Lewis akan menginginkan itu pada saat yang bersamaan. Itu belum terwujud.”

Magis Brasil untuk Hamilton?

Hamilton akan berharap untuk memberikan penampilan podium pertamanya untuk Ferrari di Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Brasil adalah tempat khusus untuk pemain berusia 40 tahun itu, setelah memenangkan gelar dunia pertamanya bersama McLaren pada tahun 2008.

Hamilton menikmati salah satu akhir pekan terbaiknya di F1 pada tahun 2021, bangkit kembali dari diskualifikasi dalam kualifikasi untuk memenangkan grand prix.

Hamilton diangkat menjadi warga kehormatan Brasil pada tahun 2022.

Berbicara pada upacara khusus, Hamilton berkata:

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang di sini di rumah, untuk semua orang yang telah memindahkan gunung untuk membuat hari ini menjadi mungkin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sejujurnya merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk berada di sini menerima dan menerima kewarganegaraan ini. Aku benar-benar merasa seperti sekarang aku adalah salah satu dari kalian, akhirnya.

“Ketika saya tiba di sini pada tahun 2007 [musim F1 pertama Hamilton], cinta yang tumbuh, pengalaman yang kami miliki dan, terutama 2021 [comeback menuju kemenangan], mengetahui kalian menyemangati saya dalam perjalanan, itu adalah salah satu momen paling istimewa sepanjang hidup saya. Saya tidak sabar menunggu kita untuk terus berjuang ke depan.

“Saya benar-benar ingin mendedikasikan hari ini, kehormatan ini, untuk Ayrton Senna - untuk keluarga Ayrton, untuk teman-temannya dan untuk para penggemarnya.

“Bagi saya, ketika saya berusia lima tahun, saya melihat Ayrton berlomba untuk pertama kalinya, dan saat itulah saya tahu bahwa saya ingin menjadi juara dunia, sama seperti dia.

“Saat itulah saya tahu dan belajar tentang Brasil. Saat itulah saya mulai bermain FIFA sebagai Brasil! Tapi sungguh, melalui matanya, saya bisa melihat betapa bergairahnya orang Brasil, dan seberapa dalam itu, cinta dan gairah yang Anda miliki untuk negara Anda, dan betapa indahnya itu. Saya sangat bersemangat untuk menghabiskan lebih banyak waktu di sini.”

Article continues below ADVERTISEMENT