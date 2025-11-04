Kesulitan Hamilton di Musim 2025 “Menakutkan untuk Dilihat”

“Itu tidak cocok untuknya. Sepertinya itu adalah hal yang sedang berlangsung. Ini mengerikan untuk ditonton.”

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Mantan pembalap F1 Johnny Herbert melabeli kesulitan Lewis Hamilton selama musim 2025 sebagai "mengerikan untuk ditonton."

Hamilton belum pernah sekalipun berdiri di podium Grand Prix sejak bergabung dengan Ferrari di awal musim.

Jika dibandingkan, Charles Leclerc memiliki tujuh finis tiga besar untuk namanya, mencetak podium berturut-turut di Austin dan Mexico City.

Sorotan utama juara dunia tujuh kali datang di Cina, memenangkan Sprint Race dari Pole Position.

Setelah jeda musim panas, Hamilton mulai mendekati kecepatan Leclerc, dengan defisit keduanya hanya berada di sekitar persepuluh.

Masalahnya, Hamilton masih kesulitan untuk memiliki akhir pekan yang benar-benar bersih, contohnya di Mexico City terakhir kali.

Hamilton memiliki kecepatan yang kompetitif untuk podium di Meksiko, tapi dia menerima hukuman penalti 10 detik untuk memotong chicane saat beradu melawan Max Verstappen.

Berbicara kepada AdventureGamers, Herbert mempertanyakan kemampuan Hamilton untuk memberikan akhir pekan yang bersih.

“Tas campuran. Senang melihat Lewis berlomba dengan Max. Saya pikir itu adalah balapan yang hebat,” kata Herbert.

“Ada sedikit ketukan roda, tetapi begitulah seharusnya balapan. Itu adalah penyelaman yang terlambat ke dalam. Lewis mungkin tidak mengharapkannya.

“Itu adalah akhir pekan yang membuat frustrasi baginya. Itu adalah kualifikasi yang lebih baik. Dia tampak lebih bahagia dengan penampilan kualifikasi. 

“Tapi kemudian dalam balapan itu tidak cukup terwujud. Itu hanya tidak cocok untuknya. Sepertinya itu adalah hal yang sedang berlangsung. Mengerikan untuk ditonton.

“Ini adalah kisah yang sedang berlangsung baginya di mana Charles masih sangat konsisten dan menyelesaikan pekerjaannya. Lewis memang mengatakan bahwa dia lebih nyaman dengan mobilnya.

“Jadi, mari kita lihat apakah ada kemajuan di balapan yang tersisa. Mereka menginginkan itu. Semua penggemar Lewis akan menginginkan itu pada saat yang bersamaan. Itu belum terwujud.”

Magis Brasil untuk Hamilton?

Hamilton akan berharap untuk memberikan penampilan podium pertamanya untuk Ferrari di Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini.

Brasil adalah tempat khusus untuk pemain berusia 40 tahun itu, setelah memenangkan gelar dunia pertamanya bersama McLaren pada tahun 2008.

Hamilton menikmati salah satu akhir pekan terbaiknya di F1 pada tahun 2021, bangkit kembali dari diskualifikasi dalam kualifikasi untuk memenangkan grand prix.

Hamilton diangkat menjadi warga kehormatan Brasil pada tahun 2022.

Berbicara pada upacara khusus, Hamilton berkata:

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang di sini di rumah, untuk semua orang yang telah memindahkan gunung untuk membuat hari ini menjadi mungkin.

“Sejujurnya merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk berada di sini menerima dan menerima kewarganegaraan ini. Aku benar-benar merasa seperti sekarang aku adalah salah satu dari kalian, akhirnya.

“Ketika saya tiba di sini pada tahun 2007 [musim F1 pertama Hamilton], cinta yang tumbuh, pengalaman yang kami miliki dan, terutama 2021 [comeback menuju kemenangan], mengetahui kalian menyemangati saya dalam perjalanan, itu adalah salah satu momen paling istimewa sepanjang hidup saya. Saya tidak sabar menunggu kita untuk terus berjuang ke depan.

“Saya benar-benar ingin mendedikasikan hari ini, kehormatan ini, untuk Ayrton Senna - untuk keluarga Ayrton, untuk teman-temannya dan untuk para penggemarnya. 

“Bagi saya, ketika saya berusia lima tahun, saya melihat Ayrton berlomba untuk pertama kalinya, dan saat itulah saya tahu bahwa saya ingin menjadi juara dunia, sama seperti dia.

“Saat itulah saya tahu dan belajar tentang Brasil. Saat itulah saya mulai bermain FIFA sebagai Brasil! Tapi sungguh, melalui matanya, saya bisa melihat betapa bergairahnya orang Brasil, dan seberapa dalam itu, cinta dan gairah yang Anda miliki untuk negara Anda, dan betapa indahnya itu. Saya sangat bersemangat untuk menghabiskan lebih banyak waktu di sini.”

Kesulitan Hamilton di Musim 2025 “Menakutkan untuk Dilihat”
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Williams Umumkan Identitas dan Logo Baru untuk F1 2026
27s ago
Alex Albon and Carlos Sainz
F1 News
Kesulitan Hamilton di Musim 2025 “Menakutkan untuk Dilihat”
23m ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Alex Marquez Menyambut Status Unggulan di MotoGP 2026
58m ago
Alex Marquez, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Portugal
1h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
WSS News
Yamaha Pisah dari Evan Bros Racing, ke Mana Aldi Mahendra akan Melangkah?
2h ago
Can Oncu, Evans Bros Yamaha, 2025 Jerez World Supersport

More News

MotoGP News
Thailand 'Rampungkan Negosiasi' untuk Tetap Menggelar MotoGP
8h ago
2025 Thai MotoGP
MotoGP News
Bastianini Berharap Menemukan Kebangkitan Kualifikasi di Portimao
19h ago
Enea Bastianini, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
"Dari Menang ke DNF" - Fernandez Merasakan Fantastisnya MotoGP
20h ago
Raul Fernandez, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Honda Berpotensi Kehilangan Konsesi Besar di Musim 2026
21h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 Feature
F1 GP Sao Paulo 2025: Bisakah Piastri Sudahi Momentum Buruknya?
03/11/25
Piastri's form has stuttered at the wrong time