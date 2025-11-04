Williams Umumkan Identitas dan Logo Baru untuk F1 2026

Perubahan besar bagi Williams untuk musim F1 2026.

Alex Albon and Carlos Sainz
Williams mengungkapkan perubahan besar pada identitas dan logo tim F1 mereka untuk musim 2026.

Tim ini akan dikenal sebagai 'Tim F1 Atlassian Williams' daripada 'Atlassian Williams Racing' mulai tahun depan.

Mereka mengatakan "perubahan menghubungkan warisan mulia tim dengan masa depannya yang berani dan ambisius" dan mewakili "satu-satunya tujuan kami untuk balapan dan menang di eselon teratas motorsport".

Williams juga mengembalikan logo 'W' tradisional mereka, merujuk pada asal usul tim di bawah Frank Williams pada tahun 1970-an sebagai Williams Grand Prix Engineering.

Williams 2026
Berbicara tentang perubahan, Team Principal James Vowles berkata: “Saya bangga bahwa mulai tahun depan kami akan dikenal sebagai Tim Atlassian Williams F1 dan membawa logo di mobil kami yang terinspirasi oleh pendiri kami Sir Frank Williams dan sangat terhubung dengan kesuksesan kami selama beberapa dekade.

“Sebagai sebuah tim, kami terinspirasi oleh masa lalu kami tetapi bersemangat tentang masa depan kami, dan berkomitmen untuk menulis bab kemenangan kejuaraan baru dalam sejarah Williams.

"Identitas tim yang berkembang ini mencerminkan siapa kami, ke mana kami akan pergi, dan memperkenalkan kembali warisan pemenang gelar kami kepada penonton F1 yang terus bertambah yang tidak mengikuti olahraga ketika kami terakhir kali dominan."

Williams menatap 2026 yang besar

Williams menikmati kenaikan pesat di bawah kepemimpinan Vowles.

Meski Vowles, mantan Head of Strategy Mercedes, mengklaim bahwa fokus utama Williams adalah tahun 2026 dan 2027, skuat Grove berada di jalur untuk pencapaian terbaik mereka di tabel konstruktor dalam hampir satu dekade.

Tim yang berbasis di Grove saat ini berada di urutan kelima dalam kejuaraan konstruktor dengan empat putaran tersisa pada tahun 2025.

Williams telah konsisten sepanjang musim, mendapat manfaat dari memiliki dua pembalap yang tampil di level yang sangat tinggi.

Alex Albon memulai tahun dengan mengesankan, secara teratur mencetak poin untuk menempatkan Williams dalam posisi yang kuat di klasemen.

Dalam beberapa putaran terakhir, Carlos Sainz mulai menemukan bentuk terbaiknya setelah awal yang rumit.

Dia mengantarkan podium pertama Williams sejak 2021 dengan dorongan mengesankan ke posisi ketiga di Azerbaijan.

Williams akan melanjutkan dengan kekuatan Mercedes tahun depan.

Rumor menunjukkan bahwa Mercedes dapat memulai peraturan teknis baru pada tahun 2026 dengan mesin terkuat, berpotensi menyiapkan Williams untuk kampanye kompetitif lainnya.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

