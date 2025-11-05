Lawrence Stroll "Tidak akan Menyerah" sebelum Aston Martin Juara Dunia

Stroll adalah pemilik tim F1 Aston Martin, setelah memimpin akuisisi Racing Point pada akhir tahun 2022.

Pria asal Kanada ini optimistis dengan ambisi Aston Martin untuk menjadi kekuatan terdepan di F1.

Aston Martin telah berinvestasi besar-besaran, merenovasi kantor pusat mereka di Silverstone dan memperluas fasilitas mereka.

Stroll juga telah merekrut beberapa personel papan atas - terutama, merekrut Adrian Newey dari Red Bull.

Mereka juga telah merekrut Enrico Cardile dari Ferrari, yang semakin memperkuat departemen teknis mereka.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan bergabungnya Aston Martin dengan Honda mulai tahun depan, ekspektasi tinggi pun menyelimuti tim.

“Seluruh tim mulai terbentuk dan kami menantikan tahun depan, perubahan aturan dan regulasi yang besar,” ujarnya di kanal YouTube resmi tim.

“Langkah besar lainnya, Honda menjadi mitra unit daya kami, menjadi tim pabrikan untuk pertama kalinya dalam hidup kami adalah pengalaman yang benar-benar berbeda.

“Merancang mesin yang dipadukan dengan unit daya sebagai satu kesatuan, alih-alih menjadi mesin pelanggan dan hanya menerima mesin.

“Jadi, ada kegembiraan yang luar biasa. Saya gigih. Saya tidak menyerah sampai misi selesai. Dalam hal ini, misinya adalah menjadi juara dunia.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pertanyaan seputar pembalap

Aston Martin akan mempertahankan susunan pembalap yang sama untuk musim keempat berturut-turut pada tahun 2026, di mana Fernando Alonso akan kembali diduetkan dengan Lance Stroll.

Fernando Alonso

Alonso telah mengungguli Stroll dalam 31 balapan terakhir berturut-turut - sebuah pencapaian yang luar biasa.

Meskipun Stroll hanya tertinggal beberapa poin dari rekan setimnya di klasemen, performanya masih dipertanyakan.

Akibatnya, sulit untuk menilai seberapa baik performa Alonso, mengingat identitas rekan setimnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Aston Martin kemungkinan akan menghadapi keputusan penting dalam 12 bulan ke depan - apakah akan menggantikan Stroll, atau, jika Alonso memutuskan untuk pensiun, pembalap bintang mana yang akan diincar selanjutnya.