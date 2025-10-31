Perubahan Unik yang Memantik Kebangkitan Lando Norris

Lando Norris menjelaskan perubahan di dalam kokpit mobil McLaren yang memicu kebangkitannya.

Norris dominated in Mexico City
Norris dominated in Mexico City

Lando Norris mengungkapkan perubahan unik yang turut mentransformasi musim F1-nya.

Norris mendominasi Grand Prix Mexico City untuk merebut kembali posisi puncak klasemen kejuaraan dunia dari rekan setimnya, Oscar Piastri, dengan selisih satu poin saat musim menyisakan empat balapan.

Setelah meraih pole position di Autodromo Hermanos Rodriguez, Norris mengungkapkan bahwa ia telah menonaktifkan tampilan delta di setirnya di awal musim.

Para pembalap mengandalkan data yang ditampilkan melalui layar setir untuk mendapatkan informasi real-time tentang perkembangan putaran mereka. Namun,  Norris memilih tidak menampilkan info tersebut agar dia bisa fokus mengemudi secepat mungkin.

“Saya tidak menggunakannya lagi sejak Monaco,” jelas Norris. “Saya tidak pernah menggunakan delta sejak kualifikasi. Siapa yang tahu apakah itu akan membantu saya atau malah memperburuk keadaan saya?

“Saya rasa ketika saya tidak memilikinya, saya akan terus memacu mobil apa pun yang terjadi – tidak peduli bagaimana awal putarannya, tidak peduli bagaimana tikungannya. 

"Saya rasa itu karena Anda tidak memiliki referensi waktu putaran keseluruhan, Anda hanya selalu berusaha memaksimalkan setiap tikungan.

“Kalau tidak, terkadang saya terlalu banyak menatapnya, dan itu bukanlah hal yang terbaik. Hal itu menyenangkan karena biasanya ketika semuanya berjalan lancar, rasanya menyenangkan melihat waktu putaran muncul ketika hasilnya sebaik ini.”

Ubahan suspensi juga krusial

Norris is back on top of the world championship
Norris is back on top of the world championship

Peningkatan performa Norris sejak tersingkir di Grand Prix Belanda di Zandvoort telah mengayunkan 35 poin atas Piastri dalam lima balapan berikutnya.

Dibarengi dengan penurunan performa Piastri secara tiba-tiba, muncul kecurigaan bahwa McLaren mungkin mengunggulkan Norris dalam perebutan gelar juara. Teori-teori liar semacam itu telah ditepis oleh tim dan pakar F1.

Ada penjelasan yang kurang menyeramkan tentang apa yang terjadi, yaitu terkait dengan kepercayaan diri Norris terhadap MCL39 milik McLaren.

Di awal musim ini, Norris merasa kurang nyaman dengan mobil tersebut.

McLaren menghentikan pengembangan mobil 2025 mereka beberapa bulan yang lalu, dengan peningkatan terakhir terjadi di Grand Prix Italia pada bulan September. Pembaruan besar terakhir - dalam bentuk lantai yang direvisi - terjadi di Grand Prix Inggris pada bulan Juli.

Suspensi depan baru ditawarkan kepada kedua pembalap di Grand Prix Kanada bulan Juni, tetapi hanya Norris yang memilih untuk memakainya. 

Selama beberapa bulan terakhir, pembalap Inggris itu telah menemukan titik nyaman yang lebih disukainya dan performanya telah meningkat.

Norris mengungkapkan bahwa sesi tanya jawab penting dengan teknisinya setelah Grand Prix Singapura telah memicu kebangkitannya baru-baru ini.

"Hanya saja, saya merasa lebih baik dengan mobil hari ini," ujar Norris kepada Sky Sports F1 setelah menang dengan selisih hampir 30 detik di Mexico City. 

"Semuanya tergantung pada bagaimana perasaan saya terhadap mobil. Tahun lalu, saya merasa sangat nyaman dengan mobil ini, saya bisa tampil lebih baik. Tahun ini saya kesulitan untuk beradaptasi.

"Mobil ini memang sangat cepat, tetapi jelas masih sulit dikendarai. Tetapi ketika Anda mencapai titik ideal, Anda dapat melakukannya dengan baik, dan itu masih sesuatu yang saya perjuangkan selama beberapa akhir pekan terakhir, bahkan di Singapura."

"Maksud saya, kami sudah melakukan debriefing dan duduk selama setengah jam, dan seperti: 'Teman-teman, ini mobil yang sebenarnya tidak saya inginkan. 

"Inilah alasan mengapa kami tidak bisa memenangkan lebih banyak balapan, mengapa kami tidak akan menang di masa depan, adalah jika kami terus memiliki mobil yang tidak memberikan apa yang saya butuhkan'.

"Akhir pekan ini, saya hanya memiliki sedikit lebih banyak hal yang saya butuhkan, dan saya bisa tampil seperti yang saya lakukan akhir pekan ini. Sesederhana itu."

In this article

Perubahan Unik yang Memantik Kebangkitan Lando Norris
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Perubahan Unik yang Memantik Kebangkitan Lando Norris
1h ago
Norris dominated in Mexico City
MotoGP News
Alex Marquez Merasa Marc Marquez "Nyaris Tak Terkalahkan"
2h ago
Alex Marquez
MotoGP News
Luca Marini Sarankan Perubahan Format Kualifikasi MotoGP
2h ago
Luca Marini
MotoGP News
Yamaha V4 ‘Tidak Kerahkan Tenaga Penuh’ untuk GP Valencia
6h ago
Augusto Fernandez, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
RESMI: Bulega Gantikan Marc Marquez untuk Sisa Musim 2025
6h ago
Nicolo Bulega tests Ducati Desmosedici at Jerez

More News

MotoGP News
Ducati Kembali Dominan di Sepang, Dall’Igna Tetap Waspada
7h ago
Bagnaia, Ducati, 2025 Malaysian MotoGP Sprint race
Moto2 News
RESMI: Veda Ega Pratama Naik ke Moto3 dengan Honda Team Asia
7h ago
Veda Ega Pratama, Red Bull Rookies Cup Runner-Up 2025
F1 News
Musim Pertama Hamilton di Ferrari 'Tidak Terlihat Seburuk Itu'
30/10/25
Lewis Hamilton
MotoGP News
Jorge Martin Berusaha Sekuat Tenaga untuk Comeback di Valencia
30/10/25
Jorge Martin
Moto3 News
Paolo Simoncelli Ungkap Rencana Merekrut Noah Dettwiler untuk 2026
30/10/25
Noah Dettwiler, Stefano Nepa, 2025 Moto3 Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.