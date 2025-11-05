Sergio Perez Dianggap Layak Dapat Kesempatan Kedua di F1

Carlos Sainz mendukung keputusan Cadillac untuk mengontrak Sergio Perez sebagai salah satu pembalap mereka, dengan mengatakan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua di F1.

Perez akan kembali ke F1 pada tahun 2026 bersama Cadillac, berpasangan dengan mantan pembalap Mercedes, Valtteri Bottas.

Kedua pembalap memastikan comebacknya ke F1 setelah kehilangan kursinya di tim masing-masing - Red Bull dan Sauber - pada akhir tahun lalu.

Performa Perez menurun pada tahun 2024, yang menyebabkan Red Bull menggantinya dengan Liam Lawson.

Meskipun menjalani musim yang kuat, Bottas didepak oleh Sauber dan digantikan oleh juara F2 Gabriel Bortoleto.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sainz yakin bahwa, seperti Daniel Ricciardo dan Nico Hulkenberg - keduanya kembali ke F1 setelah beberapa waktu absen - kembalinya Perez memang pantas.

Berbicara melalui El Heraldo de Mexico, Sainz berkata: “Yah, saya pikir Checo telah menunjukkan kepada semua orang betapa berbakatnya dia dan kekuatannya, bukan? Sebagai pembalap, sebagai atlet, dengan karier olahraganya di Formula 1.

“Sekarang dia sedang mempersiapkan diri, saya pikir, untuk tahap kedua yang berbeda, tetapi saya pikir itu sangat memotivasi, sangat, sangat menggembirakan baginya.

“Pada akhirnya, saya pikir kesempatan kedua di Formula 1 hanya diberikan kepada sedikit pembalap, dan itu diberikan kepada pembalap yang benar-benar telah menandai sebelum dan sesudahnya, seperti halnya dengan Ricciardo, Checo.

“Pada akhirnya, Hulkenberg telah mendapatkan kesempatan keduanya. Mereka adalah pembalap yang benar-benar berhasil menonjol, dan Checo adalah salah satunya.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Perez bersiap untuk tes perdana Cadillac

Perez akan kembali beraksi di sesi uji coba untuk pertama kalinya sejak Grand Prix Abu Dhabi 2024 akhir bulan ini.

Ia akan mengendarai mobil Ferrari 2023 karena Cadillac belum memiliki sasis sendiri.

Tidak seperti rekan setimnya, Bottas—yang masih terikat kontrak dengan Mercedes sebagai pembalap ketiga mereka—Perez berstatus bebas agen dan sudah mulai menyatu dengan tim.

“Kami akan mengadakan beberapa sesi uji coba di bulan November,” kata Perez. “Sesi-sesi ini akan sangat berguna karena kami dapat bekerja sama dengan para mekanik dan teknisi untuk mempersiapkan seluruh tim menghadapi program tes yang dimulai pada bulan Januari - sangat awal tahun ini - di mana kami sudah mencapai 100 persen.”