F1 GP Sao Paulo 2025: Bisakah Piastri Sudahi Momentum Buruknya?

Sebuah kemenangan krusial di Mexico City mengubah arah pertarungan gelar 2025 saat paddock menuju Interlagos untuk F1 GP Sao Paulo.

Lando Norris, sang favorit gelar baru?

Lando Norris kembali memimpin klasemen kejuaraan dengan empat balapan tersisa setelah meraih kemenangan gemilang di Mexico City terakhir kali.

Memulai dari pole, Norris mendominasi dari awal hingga akhir balapan untuk meraih kemenangan keenamnya musim ini dan unggul satu poin dari rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, dalam perebutan gelar juara.

Penampilan impresif Norris sepanjang akhir pekan di Meksiko melanjutkan performa gemilang pembalap Inggris tersebut, yang membalikkan defisit 35 poin dari Piastri dalam lima balapan sejak harapannya untuk meraih gelar juara tampaknya pupus akibat kegagalannya di Grand Prix Belanda pada akhir Agustus.

Sejak Zandvoort - yang kebetulan jadi tempat kemenangan terakhir Piastri - momentum telah berayun secara signifikan ke arah Norris, yang tidak hanya menikmati peningkatan performa, tetapi juga peningkatan kepercayaan diri, di tahap krusial musim ini.

Norris akan berusaha lebih keras untuk memperkuat upayanya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya dengan penampilan kuat di Brasil, di mana harapan gelarnya runtuh tahun lalu ketika Max Verstappen menang dari posisi ke-17, sementara ia turun dari posisi terdepan ke posisi keenam dalam balapan yang kacau.

Norris is back in the lead of the world championship

Piastri Berusaha sudahi tren buruk

Piastri kehilangan kendali atas gelar juara dunia yang telah diembannya sejak Grand Prix Arab Saudi bulan April - sekitar 15 balapan yang lalu - setelah dua balapan yang sulit di Amerika Utara.

Pebalap Australia itu tampil mengecewakan pada lima putaran terakhir, di mana ia tidak hanya dikalahkan rekan setimnya Norris, tetapi juga penantang gelar yang tersisa, Verstappen.

Saat tekanan meningkat, Piastri, yang sebelumnya tampil gemilang di awal musim ini, mulai tersendat-sendat. Kini, pebalap Australia itu, bukan Norris, yang membuat kesalahan kecil di sana-sini, atau bahkan kesalahan besar seperti yang terjadi di Azerbaijan.

Kepribadian Piastri yang tampak tenang sedang diuji, begitu pula kemampuannya untuk pulih dari serangkaian kemunduran ini. Ia hampir kehabisan waktu untuk membalikkan keadaan, tetapi ia harus melakukannya jika ingin memenangkan gelar juara dunia pertamanya.

Aspek paling mengkhawatirkan dari keterpurukan Piastri adalah ia tidak mengerti mengapa ia tertinggal dari Norris, dan mengakui bahwa itu adalah sebuah "misteri".

"Saya sudah mencoba mengubahnya di balapan Meksiko, dan setelah kami menganalisis apakah itu efektif atau tidak, semoga akan membantu melihat kemajuan," jelas Piastri.

"Mobilnya jelas tidak berubah untuk sementara waktu, jadi ini bukan masalah mobil. Mengingat bagaimana kecepatannya telah berbeda, jelas Lando merasa lebih mudah untuk menyesuaikan diri, sementara saya tidak.

"Penting untuk diingat bahwa 19 balapan lainnya dan cara saya mengemudi telah berjalan cukup baik. Ini tentang menambahkan beberapa hal ke dalam kotak peralatan, alih-alih mengubah diri saya sendiri."

Kesempatan besar untuk Verstappen

Verstappen continues to hunt down McLaren

Di atas kertas, Sirkuit Interlagos yang luas, dengan perpaduan sektor cepat di awal dan akhir serta sektor tengah yang sempit, seharusnya menguntungkan McLaren, tetapi Verstappen memiliki rekor gemilang di Sao Paulo.

Tahun lalu, Verstappen menunjukkan performa yang luar biasa saat ia melesat meraih kemenangan dari posisi ke-17 di grid sebagai momen krusial dalam perjalanannya meraih gelar juara dunia keempat berturut-turut.

Verstappen telah memenangkan dua balapan terakhir di Brasil, serta edisi balapan tahun 2019. Ia seharusnya juga menang di tahun 2018 juga jika ia tidak disalip oleh Esteban Ocon saat pembalap Prancis itu melakukan unlap.

Brasil juga memiliki sprint race, format yang sangat dikuasai Verstappen. Ditambah dengan potensi cuaca yang beragam dan tak terduga, akhir pekan ini bisa menjadi akhir pekan yang krusial dalam perebutan gelar juara.

Jika melihat di mana Verstappen bisa memiliki momen krusial lain, akhir pekan ini terasa seperti akhir pekan di mana pembalap asal Belanda itu bisa memberikan pukulan telak jika keadaan berjalan sesuai keinginannya.

Kapan podium, Lewis?

Hamilton enjoyed his best Grand Prix qualifying for Ferrari

Lewis Hamilton akan menuju Brasil dengan tekad untuk membuktikan diri setelah merasa frustrasi menjadi satu-satunya pembalap yang menerima penalti karena memotong tikungan di Grand Prix Mexico City.

Akhir pekan terkuat juara dunia tujuh kali itu sejauh ini bersama Ferrari dirusak oleh penalti waktu 10 detik karena "meninggalkan trek dan mendapat keunggulan yang bertahan lama" saat duel sengit dengan Verstappen di awal balapan.

Hamilton lolos kualifikasi tepat di belakang rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, di posisi ketiga, dan mempertahankan posisi tersebut sebelum pertarungannya dengan Verstappen dan penalti, yang membuatnya keluar dari 10 besar sebelum akhirnya bangkit dan finis di urutan kedelapan.

Di sisi positifnya, Hamilton merasa akhirnya berada di puncak mobil Ferrari 2025, dan performanya baru-baru ini menggarisbawahi hal itu, meskipun hasil akhirnya belum tentu demikian.

Hamilton mencintai Brasil dan akan bertekad untuk bangkit kembali dan memanfaatkan peningkatan daya saing Ferrari akhir-akhir ini. Akankah Interlagos menjadi tempat pembalap Inggris berusia 40 tahun itu akhirnya mengakhiri rentetan kegagalannya naik podium?

Hal lain yang patut diperhatikan

Gelar juara dunia konstruktor 2025 mungkin sudah ditentukan di Singapura, tetapi masih banyak yang harus diselesaikan oleh juara dunia McLaren.

Ferrari kembali mengungguli Mercedes setelah podium kedua Leclerc berturut-turut di Meksiko, tetapi persaingan untuk posisi kedua tetap ketat dengan Mercedes dan Red Bull hanya terpaut 10 poin dari Scuderia dengan empat putaran tersisa.

The constructors' battle rages on

Momentum telah berfluktuasi antara Ferrari dan Mercedes dalam beberapa pekan terakhir, ditambah Red Bull telah membawa mereka kembali ke persaingan, sebagian besar berkat performa Verstappen yang memukau.

Williams masih tertahan di posisi kelima, tetapi berada di jalur untuk finis terbaik mereka sejak 2017.

Perebutan posisi keenam hingga kesembilan sama sengitnya, dengan hanya 12 poin yang memisahkan Racing Bulls, Aston Martin, Haas, dan Sauber.

Di tengah persaingan ketat di lini tengah, salah satu dari keempat tim tersebut berpeluang menjadi juara saat bendera finis dikibarkan di Abu Dhabi.

Haas sedang berada di puncak performa setelah tiga kali berturut-turut finis di 10 besar dan finis dengan poin ganda di Meksiko yang disorot oleh performa gemilang Oliver Bearman yang meraih posisi keempat, yang menyamai hasil terbaik tim Amerika tersebut di F1.

Alpine terpaut di posisi terakhir dan tampaknya ditakdirkan untuk finis sebagai juru kunci F1 pada tahun 2025.