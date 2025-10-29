Kasus Sengketa Gelar F1 2008 Felipe Massa Berlangsung Minggu ini

Felipe Massa akan hadir di pengadilan minggu ini di London untuk menuntut ganti rugi atas hilangnya gelar F1 2008.

Upaya Felipe Massa untuk mendapatkan ganti rugi atas hilangnya gelar juara dunia F1 2008 akan diajukan ke pengadilan Inggris minggu ini.

Pria Brasil ini mengajukan gugatan hukum terhadap Manajemen F1, mantan supremo Bernie Ecclestone, dan FIA, yang mempermasalahkan hasil kejuaraan dunia 2008.

Massa akan berargumen bahwa tindakan yang tepat atas skandal 'Crashgate' di Grand Prix Singapura 2008 akan membuatnya memenangkan kejuaraan dunia.

Gelar juara dunia 2008 dimenangkan oleh Lewis Hamilton, yang merebut gelar juara dunia dari Massa pada putaran terakhir balapan terakhir musim itu dengan selisih satu poin.

Setelah itu, terungkap bahwa Nelson Piquet Jr dari Renault sengaja melakukan kecelakaan di Singapura untuk menyebabkan Safety Car yang membantu rekan setimnya Fernando Alonso memenangkan balapan.

Bos Renault, Flavio Briatore dan Pat Symonds, dilarang terlibat di paddock F1 atas kesalahan mereka, meskipun hukuman tersebut kemudian dibatalkan dan keduanya telah kembali bekerja di paddock F1.

Massa yakin penyelidikan langsung pada saat itu akan menyebabkan pembatalan atau penyesuaian Grand Prix Singapura, sehingga memberinya gelar juara dunia yang nyaris ia dapatkan.

Mantan pembalap F1 Ferrari tersebut menuntut ganti rugi sekitar £64 juta di Pengadilan Tinggi Kerajaan.

Perselisihan Massa muncul setelah mantan petinggi F1 Bernie Ecclestone mengakui dalam sebuah wawancara dengan publikasi Jerman F1-Insider bahwa ia dan presiden FIA saat itu, Max Mosley, mengetahui tentang 'Crashgate' tetapi tidak mengambil tindakan untuk melindungi citra F1.

Ecclestone mengklaim kutipannya salah diterjemahkan dan juga menolak gugatan hukum Massa, dengan menegaskan: "tidak mungkin ada orang di dunia ini yang dapat mengubah atau membatalkan balapan itu."

Sidang dimulai pada hari Rabu dan dapat diputuskan paling cepat pada hari Jumat.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

