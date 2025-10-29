Hamilton Pantas Mendapat Penghormatan Lebih atas Dampaknya di F1

Susie Wolff merasa Lewis Hamilton pantas mendapatkan penghargaan yang lebih besar atas perannya dalam mengubah budaya F1.

Di luar kesuksesan yang luar biasa di trek, Hamilton juga memberikan dampak yang signifikan di luar trek.

Juara dunia F1 tujuh kali ini berada di balik sejumlah kegiatan amal, mulai dari meningkatkan keberagaman dalam olahraga bermotor hingga menghadapi tantangan sosial yang lebih luas.

Hamilton secara terbuka mendukung F1 Academy - kejuaran junior khusus wanita - dengan mengunjungi paddock mereka di akhir pekan balapan dan berinteraksi dengan para pembalap.

Wolff, yang merupakan rival Hamilton saat berkompetisi di karting, menyoroti pengaruh pembalap Inggris tersebut dan bagaimana hal itu memberikan dampak positif pada olahraga ini.

Berbicara di podcast High Performance, Wolff berkata: “Saya memang mendapatkan banyak dukungan dari dalam olahraga ini. Dan banyak orang memuji saya atas kemajuan F1 Academy, tetapi ini sungguh merupakan penghargaan bagi olahraga ini karena tim-tim F1 telah mendukungnya.

“Saya mendapat dukungan penuh dari F1, semua investasi yang dibutuhkan untuk membangunnya. Ada ketulusan yang nyata dalam diri orang-orang di Formula 1 yang ingin melihat F1 Academy sukses karena mereka tahu bahwa hal itu dapat memberikan dampak positif pada olahraga ini.

“Lewis selalu bersedia menggunakan suaranya untuk kebaikan dan selalu menjadi seseorang yang melihat gambaran yang lebih luas tentang bagaimana pengaruhnya dapat memberikan dampak positif.”

Wolff memuji "dampak besar" Hamilton

Ketertarikan Hamilton pada dunia mode telah berdampak pada seluruh grid.

Pembalap Alpine, Pierre Gasly, mengakui bahwa pilihan mode Hamilton yang berani membuat pembalap lain merasa bebas mengenakan apa pun yang mereka inginkan.

Lewis Hamilton, Ferrari © XPB Images

Wolff yakin Hamilton adalah alasan mengapa F1 kini lebih "relevan secara budaya" di luar basis penggemar tradisionalnya.

"Terkadang mudah untuk mengikuti jejak orang lain, tetapi dia benar-benar telah menempa jalannya sendiri, dan dia telah memberikan dampak yang begitu besar dalam olahraga ini," tambah Wolff.

"Tidak mengherankan bagi saya bahwa dia adalah orang yang berani dan berbicara karena dialah yang selalu berani berbicara ketika ada sesuatu yang perlu dikatakan atau ketika sesuatu yang belum dikatakan tetapi perlu dikatakan.

"Dan saya rasa terkadang dia tidak mendapatkan cukup penghargaan untuk itu. Dia telah mengubah langkahnya menuju paddock menjadi panggung peragaan busana. Dia telah berperan dalam menjadikan Formula 1 relevan secara budaya di luar olahraga bermotor dan olahraga lainnya.

"Dia adalah seseorang yang memiliki suara yang sangat kuat dan menggunakannya untuk kebaikan, dan orang lain seharusnya mengambil inspirasi darinya."

