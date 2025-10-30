Musim Pertama Hamilton di Ferrari 'Tidak Terlihat Seburuk Itu'

Mantan pembalap F1 Esteban Gutierrez membela musim pertama Lewis Hamilton bersama Ferrari, dengan menyatakan bahwa itu "tidak seburuk kelihatannya".

Hamilton belum pernah finis di podium untuk Ferrari selama musim pertamanya bersama tim tersebut, membuatnya memegang rekor yang tidak diinginkan bersama Scuderia.

Kesulitan Hamilton berlanjut di Mexico City, di mana ia berada di sisi yang kurang beruntung pada menikmati akhir pekan yang cukup kuat.

Meskipun mengawali balapan dengan baik, ia kalah dari rekan setimnya, Charles Leclerc, di lap pembuka balapan.

Hal ini terjadi karena Leclerc memotong tikungan pertama untuk unggul, tetapi tidak dihukum oleh Steward.

Hamilton kemudian terlibat dalam beberapa insiden dengan Max Verstappen, yang mencoba melakukan lunge agresif di Tikungan 1.

Penalti 10 detik diberikan untuk insiden terpisah di lap berikutnya, di mana ia memotong lintasan di Tikungan 4 tetapi tetap berada di depan pembalap Red Bull tersebut.

Hal ini merusak balapan Hamilton dan membuatnya finis di posisi kedelapan yang mengecewakan.

Sebaliknya, rekan setimnya, Leclerc, finis di posisi kedua, meraih podium ketujuh bagi Ferrari tahun ini.

Meskipun paceklik podium Hamilton masih berlanjut, performanya secara keseluruhan telah membaik sejak jeda musim panas.

Rata-rata, Hamilton tertinggal sekitar sepersepuluh dari kecepatan Leclerc di kualifikasi.

Hamilton masih perlu meningkatkan performanya di hari balapan, terutama dalam hal eksekusi.

“Ini adalah sebuah proses” bagi Hamilton

Fokus Hamilton tak pelak lagi tertuju pada tahun depan dan regulasi F1 2026 yang baru.

Gutierrez, yang membalap untuk Sauber dan Haas selama kariernya di F1, melihat tanda-tanda semangat untuk Hamilton.

“Sepertinya dia merasa lebih nyaman dengan mobilnya akhir pekan ini dari komentarnya. Mungkin dia tidak akan sebahagia itu sekarang, tapi yang pasti, saya rasa ini sebuah proses,” kata Gutierrez di Podcast F1 Nation.

“Saya pernah di Ferrari dan saya memahami perbedaan tim Inggris dengan tim Italia. Saya akan mengatakannya terus terang. Di Ferrari, ada banyak semangat, tapi semuanya berantakan dan terorganisir dengan baik.

“Tanpa bermaksud menyinggung mereka, saya sangat mencintai Ferrari. Maksud saya, kita semua begitu. Saya pikir impian setiap pembalap adalah menjadi pembalap Ferrari di lubuk hati kita. Menang bersama Ferrari memiliki tantangan yang jauh lebih besar daripada menang bersama tim lain.

"Itulah sebabnya semua juara yang belum pernah menjadi juara bersama Ferrari dan mencoba bergabung dengan Ferrari untuk menjadi juara, mereka kesulitan. Itu tidak mudah.

"Jadi, menurut saya, dari perspektif itu, performa Lewis tahun ini tidak seburuk kelihatannya. Semoga dia bisa memanfaatkan tahun ini sebagai pengalaman dan melangkah lebih jauh tahun depan."