FIA Ungkap Hasil Review Cost-Cap F1 di Tengah Rumor Pelanggaran

Temuan FIA telah dirilis dari laporan Cost-Cap F1 terbaru.

The start of the US GP
FIA telah merilis hasil investigasi terbaru mereka cost-cap, menanggapi spekulasi terbaru bahwa sebuah tim mungkin telah melampaui batas pengeluaran F1 2024.

Pekan lalu, Aston Martin mengakui tanggung jawab atas pelanggaran prosedural kecil.

Namun, terdapat rumor bahwa kemungkinan ada satu tim lain yang telah melampaui batas pengeluaran.

Pada Selasa pagi, FIA mengungkapkan bahwa sembilan tim lain dan lima produsen mesin telah mematuhi peraturan keuangan.

Dalam pernyataan singkat, FIA menguraikan: “Hasil proses peninjauan Tim F1: 9 Tim F1 dinyatakan patuh untuk tahun 2024, dan Pelanggaran Prosedural teridentifikasi untuk AMR GP Ltd (AMR).

CCA mengonfirmasi bahwa meskipun AMR telah ditemukan melakukan Pelanggaran Prosedural, pelanggaran tersebut belum melampaui batas Biaya, dan bahwa Pelanggaran Prosedural tersebut bersifat sangat kecil, yang disebabkan oleh keadaan tak terduga di luar kendali Tim F1. AMR dan FIA telah menandatangani ABA pada tanggal 29 September 2025 untuk menyelesaikan masalah ini.”

Hasil proses peninjauan Produsen PU: "Kelima Produsen PU dinyatakan patuh untuk tahun 2024."

F1 memperkenalkan regulasi keuangan – atau batas biaya – untuk musim 2021 dan seterusnya.

Sejak saat itu, hanya Red Bull yang dinyatakan bersalah atas pengeluaran berlebih yang kecil.

Hal itu membayangi kemenangan gelar Max Verstappen di tahun 2022, tetapi Christian Horner bersikeras hal itu tidak menguntungkan performa mereka.

Red Bull didenda $7 juta dan pengurangan 10 persen dalam uji coba aero untuk tahun 2023 sebagai hukuman.

Lewis Hamilton tidak senang karena meskipun ada pelanggaran, hal itu tidak berdampak pada Red Bull.

“Maksud saya, tidak ada hukuman yang berat terakhir kali, jadi tidak ada [pencegahan] yang nyata.

“Akan ada orang yang mungkin akan mengulanginya dan tahu mereka hanya akan mendapat teguran ringan.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

