Hubungan Tsunoda-Red Bull Mulai Retak saat Keputusan Penting Dibuat

Apakah semuanya sudah berakhir bagi Yuki Tsunoda menyusul perlombaan sulit lainnya di Meksiko?

Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda

Pundit F1 Sky Sports, Jamie Chadwick, merasa hubungan Yuki Tsunoda dengan Red Bull "sudah agak renggang" setelah akhir pekan yang berat di Mexico City.

Tsunoda finis di luar zona poin setelah pit stop 12 detik merusak balapannya.

Seperti rekan setimnya, Max Verstappen, Tsunoda memulai balapan dengan ban Medium sebelum beralih ke Soft.

Tsunoda kehilangan waktu krusial saat beradu dengan mobil lain - kemungkinan untuk membantu balapan Verstappen - sebelum kembali ke posisi start jauh di belakang setelah pit stop-nya yang lambat.

Berbicara setelah mendengarkan komentar pasca-balapan Tsunoda, Chadwick menjelaskan mengapa ia merasa kepergiannya kini tak terelakkan.

“Sejujurnya, saya rasa memang harus begitu,” kata Chadwick. “Dan juga, cara bicaranya yang seolah-olah menyinggung adanya masalah dengan tim atau mobil, jika itu dia setelah dua atau tiga balapan bersama Red Bull, dia akan melakukan apa pun untuk membuat mereka senang dan melindungi mereka.

“Sekarang, Anda bisa melihat bahwa hubungannya sudah agak retak, dia frustrasi, rasanya sudah tamat.”

Juara dunia F1 1997, Jacques Villeneuve, menambahkan: "Kedengarannya dia tidak terlalu bahagia.

"Pada dasarnya, dia terus mencari alasan bahwa dia hebat dalam hal yang bisa dia kendalikan. Jelas, sejak dia berada di mobil itu, dia tidak pernah melakukannya."

Red Bull menunda keputusan penting

Tsunoda harus menunggu hingga akhir musim untuk mengetahui nasibnya.

Helmut Marko mengonfirmasi di Meksiko bahwa keputusan akan diambil setelah Grand Prix Abu Dhabi, ketika perebutan gelar juara pembalap telah berakhir.

Yuki Tsunoda and Isack Hadjar
Yuki Tsunoda and Isack Hadjar

Tsunoda diperkirakan akan kehilangan tempatnya di tim utama dari Isack Hadjar tahun depan.

Hadjar telah menunjukkan performa yang konsisten sepanjang musim, mengungguli Liam Lawson secara konsisten.

Pada gilirannya, Tsunoda bersaing dengan Lawson dan Arvid Lindblad untuk memperebutkan dua kursi Racing Bull.

Mengingat kekayaan pengalaman Tsunoda di F1, tampaknya kecil kemungkinan ia akan kembali ke RB.

Tujuan RB adalah menemukan Verstappen berikutnya - atau pembalap yang mampu tampil untuk tim senior.

Tsunoda tidak berada di dua kategori tersebut.

Alhasil, Tsunoda mungkin perlu mencari peran sebagai pembalap cadangan untuk tahun 2026.

Hubungan Tsunoda-Red Bull Mulai Retak saat Keputusan Penting Dibuat
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Hubungan Tsunoda-Red Bull Mulai Retak saat Keputusan Penting Dibuat
5m ago
Yuki Tsunoda
F1 News
Verstappen Targetkan Sapu Bersih untuk Menjaga Asa Gelarnya
23m ago
Max Verstappen
F1 News
Bearman 'Ketar-Ketir' saat Melawan Verstappen di GP Mexico City
53m ago
Bearman claimed his best result in F1
Moto3 News
Noah Dettwiler Keluar dari Situasi Kritis usai Insiden Moto3 Malaysia
1h ago
Noah Dettwiler, 2025 Moto3 Catalan Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
BMW Memulai Kehidupan setelah Era Toprak Razgatlioglu
2h ago
Michael van der Mark, October 2025 Jerez WorldSBK test. Credit: WorldSBK.

More News

MotoGP News
Bezzecchi dan Aprilia Temukan Banyak Hal dari GP Mayalsia yang Sulit
5h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Di Giannantonio Ungkap Perubahan yang Membuahkan Hasil di GP Malaysia
5h ago
Fabio di Giannantonio, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Hamilton Pantas Mendapat Penghormatan Lebih atas Dampaknya di F1
5h ago
Susie Wolff and Lewis Hamilton
F1 News
Kasus Sengketa Gelar F1 2008 Felipe Massa Berlangsung Minggu ini
6h ago
Massa lost the 2008 F1 world title to Hamilton
MotoGP News
Bagnaia Temukan Hal Positif dari GP Malaysia yang Dirusak Kebocoran Ban
6h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Malaysian MotoGP