Hubungan Tsunoda-Red Bull Mulai Retak saat Keputusan Penting Dibuat

Pundit F1 Sky Sports, Jamie Chadwick, merasa hubungan Yuki Tsunoda dengan Red Bull "sudah agak renggang" setelah akhir pekan yang berat di Mexico City.

Tsunoda finis di luar zona poin setelah pit stop 12 detik merusak balapannya.

Seperti rekan setimnya, Max Verstappen, Tsunoda memulai balapan dengan ban Medium sebelum beralih ke Soft.

Tsunoda kehilangan waktu krusial saat beradu dengan mobil lain - kemungkinan untuk membantu balapan Verstappen - sebelum kembali ke posisi start jauh di belakang setelah pit stop-nya yang lambat.

Berbicara setelah mendengarkan komentar pasca-balapan Tsunoda, Chadwick menjelaskan mengapa ia merasa kepergiannya kini tak terelakkan.

“Sejujurnya, saya rasa memang harus begitu,” kata Chadwick. “Dan juga, cara bicaranya yang seolah-olah menyinggung adanya masalah dengan tim atau mobil, jika itu dia setelah dua atau tiga balapan bersama Red Bull, dia akan melakukan apa pun untuk membuat mereka senang dan melindungi mereka.

“Sekarang, Anda bisa melihat bahwa hubungannya sudah agak retak, dia frustrasi, rasanya sudah tamat.”

Juara dunia F1 1997, Jacques Villeneuve, menambahkan: "Kedengarannya dia tidak terlalu bahagia.

"Pada dasarnya, dia terus mencari alasan bahwa dia hebat dalam hal yang bisa dia kendalikan. Jelas, sejak dia berada di mobil itu, dia tidak pernah melakukannya."

Red Bull menunda keputusan penting

Tsunoda harus menunggu hingga akhir musim untuk mengetahui nasibnya.

Helmut Marko mengonfirmasi di Meksiko bahwa keputusan akan diambil setelah Grand Prix Abu Dhabi, ketika perebutan gelar juara pembalap telah berakhir.

Tsunoda diperkirakan akan kehilangan tempatnya di tim utama dari Isack Hadjar tahun depan.

Hadjar telah menunjukkan performa yang konsisten sepanjang musim, mengungguli Liam Lawson secara konsisten.

Pada gilirannya, Tsunoda bersaing dengan Lawson dan Arvid Lindblad untuk memperebutkan dua kursi Racing Bull.

Mengingat kekayaan pengalaman Tsunoda di F1, tampaknya kecil kemungkinan ia akan kembali ke RB.

Tujuan RB adalah menemukan Verstappen berikutnya - atau pembalap yang mampu tampil untuk tim senior.

Tsunoda tidak berada di dua kategori tersebut.

Alhasil, Tsunoda mungkin perlu mencari peran sebagai pembalap cadangan untuk tahun 2026.

