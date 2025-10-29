Kesimpulan F1 GP Mexico City 2025: Piastri Terpuruk di Momen Krusial

Lando Norris meraih kemenangan gemilang di F1 GP Mexxico City, saat perebutan gelar juara 2025 memasuki babak krusial.

Berikut lima hal penting yang kami pelajari dari akhir pekan yang berpotensi menentukan di Mexico City.

Pukulan telak dari Norris

Ini merupakan akhir pekan yang luar biasa bagi Norris dan upayanya untuk meraih gelar juara dunia F1 pertamanya.

Pembalap Inggris ini menegaskan dominasinya di Mexico City dengan kemenangan impresif dari awal hingga akhir balapan, yang membawanya kembali memimpin klasemen untuk pertama kalinya sejak Grand Prix Arab Saudi pada bulan April.

Norris telah mengungguli rekan setim McLaren sekaligus rival utamanya, Oscar Piastri, selama lima pekan terakhir, dan telah menunjukkan pemulihan luar biasa sejak DNF di Grand Prix Belanda, yang membuatnya tertinggal 34 poin dari Piastri.

Di fase krusial musim ini, Norris menunjukkan bahwa ia mampu memberikan performa yang dibutuhkan untuk memenangkan kejuaraan ketika tekanan meningkat. Kini momentum dan kendali berada dalam tangannya, dan akan berusaha terus menekan Piastri di balapan-balapan mendatang.

Norris celebrates a crucial victory

Piastri kebingungan saat kecepatan hilang

Ini adalah akhir pekan yang mengkhawatirkan bagi Piastri di Autodromo Hermanos Rodriguez, yang kembali tertinggal di belakang Norris untuk ronde kelima beruntun.

Defisit dari Norris di Mexico City merupakan yang terbesar yang pernah terjadi , dan yang mengkhawatirkan, Piastri tampak bingung menjelaskannya.

Piastri sedang tidak nyaman dengan mobil McLaren saat ini dan kurang percaya diri di momen krusial kejuaraan dunia. Dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Piastri dan keraguan yang muncul, kinilah saatnya pembalap Australia itu menggali lebih dalam dan menemukan jawaban untuk menyelamatkan aspirasi gelarnya.

Lagipula, ia hanya tertinggal satu poin dari Norris. Namun, Piastri sedang tidak dalam performa terbaiknya dan perlu menemukan jalan keluar dari keterpurukan ini jika ia ingin menang dan memenangkan kejuaraan yang telah dikuasainya selama 15 balapan. Masalahnya, ia kehabisan waktu.

Max Verstappen menjaga asa gelar

Max Verstappen terus berupaya sekuat tenaga untuk tetap bersaing meraih gelar juara dunia kelima berturut-turut.

Setelah kemenangan gemilangnya di Amerika Serikat, segalanya menjadi jauh lebih sulit bagi Verstappen dan Red Bull di Meksiko.

Pembalap asal Belanda itu bersiap menghadapi balapan yang menantang setelah kualifikasi di posisi kelima, tetapi ia berhasil meraih podium, terutama berkat penampilan gemilangnya di akhir balapan dengan ban lunak setelah Red Bull melawan arus dengan memilih opsi one-stop.

Hasil ini membuat Verstappen meninggalkan Meksiko dalam posisi yang lebih baik, dan membuatnya tetap berada dalam persaingan gelar juara.

Verstappen closed his championship deficit again

Podium lainnya untuk Ferrari

Akhir pekan yang kuat secara keseluruhan bagi Ferrari, yang jauh lebih kompetitif di kualifikasi dan balapan dibandingkan akhir-akhir ini.

Charles Leclerc meraih dua podium berturut-turut dengan posisi kedua, menandai penampilan ketujuhnya di posisi tiga besar pada tahun 2025, meskipun kecepatannya menurun drastis di akhir balapan dibandingkan Verstappen yang terus melaju.

Pembalap asal Monako ini harus berterima kasih kepada waktu VSC akhir balapan, yang Verstappen menyerangnya untuk posisi kedua, tetapi ada banyak hal positif yang bisa dipetik Ferrari karena mereka sekali lagi mencatatkan akhir pekan yang kuat dan kembali meraih posisi kedua di klasemen kejuaraan.

Rekan setimnya, Lewis Hamilton, bisa dibilang kurang beruntung karena harapannya podium Ferrari pertamanya hancur oleh penalti 10 detik yang cukup berat, tetapi sekali lagi, akhir pekan ini jauh lebih baik bagi juara dunia tujuh kali ini, yang akhirnya merasa mampu berada di atas SF25.

Patut diingat bahwa performa kuat Ferrari baru-baru ini terjadi di sirkuit yang mereka menangkan tahun lalu, jadi masih harus dilihat apakah daya saing ini dapat dipertahankan di empat putaran terakhir.

Leclerc made it back-to-back podiums for Ferrari

Pertunjukan talenta Oliver Bearman

Sebuah balapan gemilang di Grand Prix Mexico City hari Minggu membawa Oliver Bearman mengamankan posisi keempat, finis terbaiknya di F1.

Pebalap Inggris berusia 20 tahun itu lolos dari kekacauan dan secara oportunis memanfaatkan duel Verstappen-Hamilton untuk meraih posisi ketiga yang menakjubkan di stint pembuka.

Bearman menunjukkan kemampuan mengemudi yang impresif baik dalam menyerang maupun bertahan, tidak hanya beradu cepat dengan Verstappen tetapi juga mampu menahan laju McLaren Piastri yang jauh lebih cepat.

Penampilan tersebut menggarisbawahi antusiasme yang telah menyelimuti Bearman sejak ia menjalani debut F1 sebagai pengganti Carlos Sainz di Ferrari pada menit-menit terakhir.

Setelah periode yang sulit, Bearman telah berbalik arah dan kini finis di 10 besar tujuh kali, termasuk dalam tiga balapan terakhir berturut-turut.

