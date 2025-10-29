Verstappen Targetkan Sapu Bersih untuk Menjaga Asa Gelarnya

Max Verstappen merasa perlu memenangkan semua balapan tersisa untuk menajga asanya dalam perebutan gelar.

Max Verstappen
Max Verstappen

Max Verstappen hanya mampu finis ketiga di Grand Prix Mexico City, saat Lando Norris menduduki puncak klasemen setelah menang di Mexico City.

Dengan empat putaran tersisa, Verstappen tertinggal 36 poin dari Norris, yang mendominasi balapan di Autódromo Hermanos Rodríguez.

Red Bull jelas berada di posisi kedua pada hari balapan, dengan Norris unggul lebih dari 30 detik.

Stint terakhir yang kuat membuat Verstappen hampir mendekati Charles Leclerc.

Namun, Virtual Safety Car yang terlambat - dipicu oleh Williams milik Carlos Sainz yang berhenti di pinggir trek - membuat Verstappen tidak dapat menantang Leclerc di putaran terakhir.

Berbicara kepada Viaplay setelah balapan, Verstappen berkata: "Stint kedua berjalan lebih baik. Tapi pada akhirnya Anda membandingkan diri dengan McLaren, bukan yang lain.

"Tentu saja kami masih kurang di sana. Di ban Medium, mereka lebih lambat [melawan ban Soft saya], tetapi jika Anda menghitung rata-rata balapan, kami masih terlalu lambat. Begitulah sepanjang akhir pekan."

"Kami harus memenangkan segalanya"

Menjelang Meksiko momentum berada di Verstappen , memenangkan tiga dari empat balapan sebelumnya.

Serangkaian upgrade meningkatkan performa RB21 secara masif, membuatnya lebih mudah dikendarai dan, yang lebih penting, sesuai dengan keinginan Verstappen.

Namun, Verstappen mengalami kesulitan di Meksiko, finis di posisi kelima dalam kualifikasi dan menyalahkan kurangnya cengkeraman.

Max Verstappen
Max Verstappen

Terlihat dari performanya bahwa ia kesulitan menyeimbangkan tikungan di kecepatan tinggi.

Pada hari balapan, Verstappen sempat berada di posisi kedelapan setelah melakukan pit stop sebelum mencatatkan pemulihan impresif di stint terakhir dengan ban lunak.

Verstappen mengakui bahwa ia harus memenangkan setiap balapan untuk memiliki harapan mengalahkan duo McLaren dalam perebutan gelar.

"Jaraknya sangat jauh," tambahnya. "Seperti yang saya katakan, saya harus menjalani akhir pekan yang sempurna dan kami tidak mendapatkannya akhir pekan ini. Itu membuat tugas semakin sulit. Mungkinkah pembalap Belanda itu masih memenangkan gelar? Secara statistik, ya.

"Tapi mulai sekarang kami hanya harus memenangkan segalanya. Jika tidak, itu tidak akan terjadi."

Verstappen Targetkan Sapu Bersih untuk Menjaga Asa Gelarnya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

