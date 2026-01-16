FOTO: Red Bull dan VCARB Membuka Peluncuran F1 2026

Bertempat di Detroit, Kamis (15/1) malam, Red Bull dan Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) menampilkan livery mereka untuk musim F1 2026.

Setelah beberapa musim terakhir minim perubahan, Red Bull melakukan penyegaran pada livery RB22.

Satu yang paling kentara adalah perubahan finishing mobil dari yang sebelumnya matte menjadi glossy, dan juga desain logo Red Bull di Airbox dan tulisan di sayap depan yang direvisi, memberi kita tampilan seperti mobil milik tim dari tahun-tahun kemenangan gelar Sebastian Vettel di awal dekade 2010-an.

Untuk line-up pembalap, Red Bull akan kembali menurunkan juara dunia empat kali Max Verstappen, yang musim ini akan dipasangkan dengan pembalap tahun kedua Isack Hadjar.

Red Bull Ford

Pada kesempatan yang sama, VCARB juga meluncurkan penantang F1 2026 mereka, VCARB 02, yang akan dikendarai oleh Liam Lawson dan Rookie asal Inggris, Arvid Linblad.

VCARB 02

Lebih dari sekadar perubahan regulasi besar, tahun 2026 juga menandai era baru bagi kedua tim.

Setelah beberapa tahun terakhir menggunakan mesin Honda, yang direbadge jadi RBPT-Honda, kini Red Bull dan VCARB menggunakan Power Unit yang mereka bangun sendiri dengan dukungan Ford.

Setelah peluncuran ini, Red Bull dan VCARB akan menuju Barcelona untuk tes privat pada tanggal 26-30 Januari, sebelum dua tes pra-musim resmi di Bahrain pada bulan Februari.

