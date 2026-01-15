Damon Hill Akui Pernah Menolak Tawaran Besar dari Ferrari

Juara dunia F1 1996, Damon Hill, telah mengungkapkan alasan mengapa ia menolak kesempatan untuk mengemudi untuk Ferrari.

Hill, yang mencetak 22 kemenangan Grand Prix dalam kariernya yang mencakup masa bakti di Brabham, Williams, Arrows, dan Jordan antara tahun 1992 dan 1999, mengklaim bahwa ia pernah menerima "tawaran menggiurkan" dari Ferrari.

Namun, pembalap Inggris itu menolak kesempatan untuk menjadi rekan setim Michael Schumacher di Ferrari karena ia tidak ingin menjadi pembalap nomor dua.

Ketika ditanya oleh mantan rivalnya di F1, Johnny Herbert, salah satu pembawa acara podcast Stay On Track, apakah ia pernah akan mengemudi untuk Ferrari, Hill menjawab: “Saya bisa membayangkan mungkin ada situasi seperti itu.

“Maksud saya, saya memiliki aturan mendasar, yaitu, saya ingin berada di mobil terbaik, dengan peluang sukses terbaik.

“Jadi, Anda tahu, jika itu adalah salah satu mobil terbaik…

“Saat itu saya menolak karena saya butuh kursi, dan Jean Todt berkata, 'Mari kita bicara sebentar, kita akan membahasnya secara santai.'

“Jadi saya pergi ke Italia, dan saya bertemu dengannya di sebuah rumah. Dia berkata, 'Kamu harus menjadi pembalap kedua setelah Michael'."

Hill menambahkan: “Ini bukan tawaran yang tidak bisa Anda tolak, kan? Ini adalah tawaran yang harus Anda tolak.”

Hill menyimpulkan dengan mengklaim bahwa mantan bos Ferrari dan presiden FIA, Jean Todt, lupa bahwa percakapan itu pernah terjadi.

“Maksud saya, mungkin seharusnya saya mengambilnya,” candanya. “Mungkin seharusnya saya melakukannya saja.

“Lagipula, itu tidak penting, karena seseorang menanyakan hal itu kepada Jean Todt bertahun-tahun yang lalu, dan dia membantah bahwa saya pernah pergi dan berbicara dengannya. Saya pasti bermimpi!”

Setelah pensiun dari F1 pada akhir musim 1999, Hill beralih ke pekerjaan sebagai komentator.

Hill menjadi bagian tetap dari tim Sky Sports F1 sejak stasiun televisi tersebut memperoleh hak siar F1 dari BBC menjelang musim 2012.

Ia meninggalkan peran tersebut pada akhir tahun 2024 dan sejak itu bergabung dengan tim komentator dan analis BBC Radio 5 Live.

