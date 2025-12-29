Gasly Buka-Bukaan Soal Kurangnya Dukungan saat Kehilangan Kursi Red Bull

Pierre Gasly dipilih oleh Red Bull sebagai pengganti Daniel Ricciardo yang pindah ke Renault, mendampingi Max Verstappen untuk musim 2019.

Tapi pembalap Prancis itu hanya bertahan 12 balapan di tim utama Red Bull sebelum didemosi karena performa buruk, hanya mencetak 63 poin dibandingkan 181 poin yang dicatat Verstappen.

Gasly kembali ke tim saudara yang saat itu bernama Toro Rosso, sementara Alex Albon direkrut ke Red Bull untuk sisa musim 2019.

Setelah memulihkan kembali karier F1-nya dan pindah ke Alpine, Gasly mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya enam tahun lalu, dan mengungkap bahwa ia "tidak mendapat dukungan" dari Red Bull.

"Saya tidak akan berbohong, itu menyedihkan," kata Gasly dalam sebuah wawancara dengan F1.com. "2019, tahun kedua saya di Formula 1 – tidak ada dukungan dari mana pun, di tim yang sangat besar yang sangat mendukung Max [Verstappen] – karena alasan yang baik, karena dia telah menghasilkan hasil yang bagus.

"Tetapi saya memulai dengan seorang engineer baru yang datang dari Formula E yang tidak memiliki pengalaman di F1, jadi itu adalah dinamika yang aneh. Saya tidak benar-benar diberi alat untuk benar-benar berprestasi. Saya mencoba berjuang dengan cara saya sendiri karena saya menginginkannya, dan pada akhirnya saya di sana untuk berprestasi.

"Mereka tidak senang, tetapi saya juga tidak senang karena saya bisa melihat bahwa saya tidak dapat menunjukkan potensi saya. Rasanya hampir seperti lega."

Ketika ditanya bagaimana rasanya kembali ke tim saudara Red Bull selama setengah musim, Gasly menjawab: "Energinya tidak menyenangkan. Saya di sana untuk melakukan pekerjaan saya dan mencoba memberikan yang terbaik, tetapi banyak hal negatif. Saya melewatinya. Saya hanya ingin mengemudi."

Gasly kemudian meraih podium F1 pertamanya di Grand Prix Brasil 2019, sebelum mencetak kemenangan perdana yang menakjubkan di Grand Prix Italia 2020.

Kini, Gasly yang berusia 29 tahun telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pembalap lini tengah terbaik di F1, dengan tiga podium tambahan lagi atas namanya.

Tahun 2025 terbukti menjadi musim yang buruk bagi Alpine, yang finis di posisi terakhir dalam kejuaraan konstruktor dengan mobil paling lambat di lapangan.

Meskipun demikian, Gasly masih berhasil mencetak 22 poin - seluruh total poin tim dari tahun itu.