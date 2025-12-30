McLaren Diragukan akan Memprioritaskan Lando Norris di 2026

McLaren harus mengelola persaingan ketat perebutan gelar juara antara kedua pembalapnya sepanjang musim 2025 yang terdiri dari 24 putaran, dengan 'Papaya Rules' yang memicu beberapa insiden di lintasan pada berbagai momen.

Pada akhir musim, banyak yang beranggapan bahwa McLaen memfokuskan upayanya ke Lando Norris atas Oscar Piastri, yang bahkan dibahas oleh parlemen Australia.

Upaya McLaren membuahkan hasil, dengan Norris menjadi juara dunia F1 2025 dengan keunggulan dua poin atas Max Verstappen, dengan Piastri berada di posisi tiga, terpaut 13 poin.

Pertanyaan muncul apakah McLaren akan terus memprioritaskan Norris, tapi mantan komentator Sky Sport Johny Herbert percaya bahwa mereka akan menjaga keadilan antara kedua pembalapnya di 2026.

“Saya pikir akan ada keadilan di McLaren, dan saya termasuk orang yang berpikir keadilan selalu merupakan hal positif karena itu menunjukkan siapa yang akan menjadi yang terbaik,” katanya kepada NewsBettingSites. “Jadi mekanisme dukungan itu ada untuk keduanya.

“Anda selalu dapat menemukan balapan tertentu atau insiden tertentu di mana Anda mengatakan itu menguntungkan Lando dan itu menguntungkan Oscar. Saya tahu Oscar merasa ada sedikit lebih banyak dukungan untuk Lando.

“Saya rasa [dukungan McLaren yang lebih besar kepada Norris] bukanlah hal yang benar karena pada akhirnya, itu semua bergantung pada kecepatan mentahnya.

“Ini menunjukkan bahwa McLaren memiliki bahan-bahan yang tepat untuk dukungan tersebut.

“Satu hal yang menurut saya bisa lebih merugikan mereka adalah keputusan-keputusan tersebut, misalnya apa yang terjadi di Monza, atau apa yang terjadi di Hungaria tahun lalu.

“Situasi-situasi tersebut seharusnya tidak perlu dipertimbangkan.

“Anda hanya perlu membiarkannya mengalir, membiarkannya terjadi, dan para pembalap akan merespons dengan cara yang mereka rasa tepat.

“Di Abu Dhabi, Lando mengemudi dengan sangat cerdas, begitu pula Oscar, yang berusaha keras untuk menekan Max.

“Jadi, itu adalah kemenangan ganda bagi McLaren dalam banyak hal karena mereka memberikan tekanan pada orang yang memberikan tekanan pada McLaren, yaitu Max.

“Lando mengemudikan balapan yang sempurna dan melakukan semua yang perlu dia lakukan.

“Dia selalu sedikit lebih unggul dari Leclerc. Dia tahu ban Charles akan aus, dan dia membuat strategi dan mengemudi yang sempurna.”