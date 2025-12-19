Terungkap: Pesangon yang Diterima Marko setelah Meninggalkan Red Bull

Helmut Marko akan menerima pembayaran sebesar delapan digit setelah meninggalkan tim F1 Red Bull.

Pria Austria berusia 82 tahun itu akan menerima gaji penuhnya untuk tahun 2026 ketika ia berpisah dengan Red Bull pada akhir tahun, menurut publikasi Jerman Bild.

Laporan Bild menyebutkan Marko akan mengantongi €10 juta (£8,7 juta) ketika ia meninggalkan perannya sebagai penasihat motorsport.

Red Bull secara resmi mengkonfirmasi kepergian Marko setelah lebih dari 20 tahun bersama tim tersebut menyusul Grand Prix Abu Dhabi yang menutup musim 2025.

Banyak spekulasi seputar alasan pasti kepergian mendadak Marko, tetapi ia sendiri bersikeras bahwa itu adalah keputusannya untuk mundur setahun lebih awal dari yang direncanakan.

“Saya telah terlibat dalam motorsport selama enam dekade sekarang, dan 20 tahun lebih terakhir di Red Bull telah menjadi perjalanan yang luar biasa dan sangat sukses,” kata Marko saat kepergiannya diumumkan.

“Ini adalah waktu yang indah di mana saya dapat membantu membentuk dan berbagi dengan begitu banyak orang berbakat. Semua yang telah kita bangun dan capai bersama membuat saya bangga.

“Hampir saja meraih gelar juara dunia musim ini telah sangat menyentuh hati saya dan membuat saya menyadari bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi saya secara pribadi untuk mengakhiri babak yang sangat panjang, intens, dan sukses ini.

“Saya berharap seluruh tim terus sukses dan yakin bahwa mereka akan kembali berjuang untuk kedua gelar juara dunia tahun depan.”

Marko memimpin program pengembangan pembalap muda, di mana tangan dinginnya berhasil memoles bakat luar biasa Sebastian Vettel, Max Verstappen dan Daniel Ricciardo.

Klaim berani Marko soal Horner

Marko kemudian membuat serangkaian klaim mengejutkan tentang mantan Team Principal Red Bull, Christian Horner.

“Tahun-tahun terakhir bersama Horner tidak menyenangkan,” katanya kepada De Limburger. “Permainan kotor sedang dimainkan.

“Apakah Anda ingat ketika diklaim bahwa saya mengatakan orang Meksiko kurang fokus daripada orang Belanda atau Jerman selama masa Sergio Perez? Itu dibuat-buat - mungkin oleh mereka [kubu Horner].

“Hal yang sama berlaku untuk klaim bahwa pada tahun 2024 saya menyebarkan cerita bahwa pengembangan mesin kami tertunda dan karena itu kami akan kehilangan Ford sebagai mitra. Saya tidak pernah mengatakan itu, tetapi Horner ingin menggunakannya untuk membuat saya diskors. Karena dukungan Max di Jeddah, itu tidak terjadi.

“Semakin sering, kami dapat membuktikan bahwa Horner berbohong tentang berbagai hal. Begitu Chalerm menyadari hal itu juga, dia berubah pikiran.”

