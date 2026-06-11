Hamilton Terkejut Mesin F1 Red Bull Jadi Acuan ADUO

Lewis Hamilton menyatakan "jelas merupakan kejutan" bahwa Red Bull dinilai memiliki mesin Formula 1 terbaik pada tahun 2026.

Badan pengatur F1, FIA, telah menetapkan urutan peringkat produsen unit daya sebagai berikut: Red Bull, Mercedes, Ferrari, Audi, dan Honda sebagai bagian dari tinjauan pertama sistem Additional Development and Update Opportunities (ADUO) pada tahun 2026.

Ranking ini berarti Red Bull, pemain baru di persaingan Power Unit, tidak diizinkan untuk mengembangkan mesin lebih lanjut, sementara rivalnya yang lebih mapan seperti Mercedes dan Ferrari mendapat jatah upgrade.

Hamilton finished second in Monaco

Red Bull mempertanyakan keputusan FIA dan saat ini sedang mengadakan pembicaraan dengan badan pengatur F1, yang sedang meninjau temuan mereka.

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Juara dunia tujuh kali Hamilton, yang membocorkan data tersebut setelah Grand Prix Monako akhir pekan lalu, mengatakan kepada media termasuk Crash.net: “Ini jelas mengejutkan, karena mesin Red Bull dan Mercedes sangat, sangat mirip.”

“Red Bull telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan mesin mereka, tetapi Mercedes juga demikian, dan saya mendengar ada seseorang yang pindah dari Mercedes ke Red Bull.

"Mereka telah melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapa pun akan mereka lakukan dalam waktu sesingkat itu sebagai produsen mesin baru, dan itu patut diapresiasi.

"Mercedes masih memiliki mesin yang bagus, mungkin sama bagusnya, tetapi persaingan di antara mereka sangat, sangat ketat.”

Antonelli leads in Monaco © XPB Images

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Hamilton meraih posisi kedua berturut-turut di Kanada dan Monako, hanya kalah oleh pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli dari Mercedes, dan akan melanjutkan pencarian kemenangan Ferrari pertamanya akhir pekan ini di Catalunya.

Pembalap Inggris 41 tahun itu mengatakan jelas terlihat di mana tim Ferrari-nya tertinggal dibandingkan dengan Mercedes.

"Saya belum benar-benar berbicara dengan mereka tentang analisisnya, tetapi saya pikir itu murni karena downforce," kata Hamilton.

"Di Miami, kami membawa upgrade yang tim upayakan dengan sangat keras, dan Mercedes tidak membawa paket peningkatan, dan mereka menang dengan mudah.

"Kemudian mereka membawa paket peningkatan besar sebesar empat persepuluh detik, setengah detik atau berapa pun itu, ke Montreal, dan karena itu sirkuit dengan kecepatan rendah, saya rasa Anda tidak terlalu melihat dampaknya.

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"Tapi kemudian kami sampai di Monaco, dan saya bisa melihat ketika [Kimi Antonelli] berada di depan saya, betapa lebih awal dia bisa menginjak pedal gas, betapa lebih besar daya cengkeram bagian belakang mobilnya saat melewati tikungan, dan saya tidak bisa mengimbanginya, dan itu semua karena downforce."