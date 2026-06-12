Pirelli Terus Menjadi Pemasok Tunggal Ban F1 Sampai 2028

Pirelli telah menandatangani perpanjangan kontrak satu tahun dengan FIA untuk terus menjadi pemasok tunggal ban Formula 1 setidaknya hingga akhir tahun 2028.

Produsen ban asal Italia ini akan tetap menjadi pemasok F1 setelah FIA menggunakan opsi untuk memperpanjang kontrak saat ini dengan Pirelli hingga mencakup musim 2028.

Sebelumnya, Pirelli telah menyepakati kesepakatan dengan FIA dan F1 pada tahun 2023 untuk terus memasok kejuaraan dunia selama tiga tahun antara tahun 2025 dan 2027.

Mereka juga akan terus memasok secara eksklusif seri pendukung F1, yaitu Formula 2, Formula 3, dan F1 Academy.

Start of the 2026 Monaco Grand Prix

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“Kami senang dapat memperpanjang kehadiran kami di Formula 1 selama satu tahun lagi, hingga tahun 2028, berkat kesepakatan yang dicapai dengan FIA – di bawah kepemimpinan Presidennya Mohammed Ben Sulayem – dan dengan Formula 1,” kata Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman Pirelli.

“Tahun lalu, kami melampaui tonggak sejarah 500 Grand Prix, menghadapi dan memenangkan tantangan teknologi dan inovasi yang signifikan sepanjang keterlibatan kami yang panjang.

“Pirelli bukan hanya pemasok, tetapi juga mitra strategis yang mampu mendukung pertumbuhan kejuaraan yang berkelanjutan, didorong oleh kerja sama Federasi dan promotor.

“Formula 1 merupakan laboratorium terbaik bagi kami untuk berinovasi, menguji solusi teknis mutakhir, dan terus meningkatkan proses penelitian dan pengembangan, demi manfaat ban jalan raya masa depan.”

Pirelli has supplied F1 tyres since 2011

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Presiden dan CEO F1 Stefano Domenicali berkomentar: "Kami telah menikmati sejarah dan kemitraan yang luar biasa dengan Pirelli, mengandalkan kecemerlangan teknis dan fokus mereka pada kinerja, inovasi, dan keberlanjutan selama bertahun-tahun, jadi saya senang bahwa FIA dan kami akan melanjutkan hubungan itu untuk tahun berikutnya.

“Saat kami terus mendorong batasan di seluruh kerangka peraturan teknis, komitmen Pirelli terhadap kualitas memberikan ketenangan pikiran kepada semua tim dan seri yang mereka pasok karena mereka tahu bahwa mereka bekerja dengan beberapa ban paling canggih di dunia.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden FIA, Yang Mulia Mohammed Ben Sulayem, dan Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman Pirelli - perpanjangan ini adalah contoh fantastis lain dari kerja sama dengan mitra ahli, yang pengalamannya mendorong keunggulan dan menghadirkan tontonan terbaik di lintasan.”

Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem menambahkan: “Pirelli telah menjadi mitra penting bagi Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA selama bertahun-tahun, memberikan standar kinerja, inovasi, dan keselamatan yang konsisten dan tinggi di level tertinggi olahraga kami.

“Perpanjangan ini hingga akhir tahun 2028 memberikan stabilitas bagi kejuaraan dan mencerminkan kolaborasi yang kuat antara FIA, Formula One Group, dan Pirelli. Bersama-sama, kami terus mendorong inovasi dan mendukung penyelenggaraan balapan yang menarik bagi para pesaing, tim, dan penggemar di seluruh dunia.”

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