FIA Undur Perubahan Rasio Mesin F1 60:40 ke Tahun 2028

Pembagian unit daya 60/40 yang direncanakan untuk musim F1 2027 telah diundur ke tahun 2028.

Oscar Piastri, McLaren, 2026 Monaco GP
Oscar Piastri, McLaren, 2026 Monaco GP
© XPB Images
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Perubahan regulasi Power Unit Formula 1 telah disepakati, dengan peralihan ke rasio 60:40 antara mesin pembakaran internal (ICE) dan baterai listrik yang kini akan diterapkan dalam dua fase selama dua mesin.

Perubahan tersebut disepakati setelah diskusi terbaru antara F1, FIA, dan tim serta produsen unit daya, termasuk calon peserta General Motors, setelah diumumkan bulan lalu bahwa peralihan ke 60/40 dari 53/47 saat ini telah disepakati secara prinsip.

Namun, terdapat penolakan dari beberapa produsen untuk melakukan perubahan besar tersebut pada tahun 2027.

Gasly got ahead of Hadjar at the restart
Gasly got ahead of Hadjar at the restart

Sebaliknya, pada tahun 2027 tenaga maksimum mesin pembakaran internal (ICE) akan meningkat dari 400kW menjadi 420kW, melalui peningkatan aliran bahan bakar sebesar 5%.

Daya MGU-K akan menurun dari 350kW menjadi 300kW, menciptakan pembagian 58:42.

Pada tahun 2028 daya ICE akan meningkat menjadi 450kW, dengan peningkatan aliran bahan bakar sebesar 13% dibandingkan tahun 2026, sementara daya MGU-K akan tetap 300kW.

Hal itu menciptakan pembagian 60/40 yang telah ditargetkan oleh kejuaraan.

Daya panen maksimum akan meningkat dari 350kW saat ini menjadi 375kW pada tahun 2027 dan 400kW pada tahun 2028, sementara overtake mode 350kW akan tetap tidak berubah.

Perubahan bertahap ini juga memberi tim lebih banyak kesempatan untuk mendesain dan membangun sasis dengan kapasitas bahan bakar 13% lebih besar untuk tahun 2028.

Dalam sebuah pernyataan, FIA mengatakan: “Perubahan yang diusulkan dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan manajemen energi dan karakteristik aliran energi bahan bakar serta membuat kualifikasi lebih cepat, tanpa memengaruhi balapan yang positif dan menarik yang dihasilkan oleh peraturan baru.

“Paket ini memperkenalkan penyeimbangan bertahap kontribusi Mesin Pembakaran Internal dan Energy Recovery System di sepanjang musim 2027 dan 2028.

“Ini mencakup penyesuaian yang ditargetkan pada output mesin pembakaran internal, aliran energi bahan bakar, dan penerapan sistem pemulihan energi, bersama dengan peningkatan fleksibilitas dalam manajemen energi.

“Langkah-langkah pendukung yang berkaitan dengan kondisi pasokan unit daya, operasi balapan, dan peraturan keuangan yang relevan juga termasuk di dalamnya.”

2027/2028 F1 power unit rule changes
2027/2028 F1 power unit rule changes
© F1

FIA menekankan bahwa perubahan tersebut telah dilakukan dengan dukungan dari semua pihak.

“Peraturan Formula 1 2026 dikembangkan dan disepakati dalam kemitraan erat antara FIA, FOM, tim, OEM, dan Produsen Power Unit,” demikian pernyataan tersebut.

“Amandemen terbaru ini mencerminkan kelanjutan kolaborasi ini dengan semua pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk menyempurnakan kerangka kerja dan mengatasi tantangan operasional yang telah diidentifikasi.

“FIA sekarang akan mempercepat proses persetujuan formal untuk memberikan kejelasan awal kepada semua pihak dan waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan persyaratan yang telah direvisi.”

Perubahan tersebut harus disetujui secara resmi oleh Dewan Olahraga Motor Dunia pada tanggal 23 Juni.

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FIA Undur Perubahan Rasio Mesin F1 60:40 ke Tahun 2028
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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