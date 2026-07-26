Tertangkap Ngebut saat Bendera Kuning, Antonelli Dihukum Penalti Grid

Andrea Kimi Antonelli diturunkan tiga posisi di grid start setelah ngebut di bawah bendera kuning selama kualifikasi Grand Prix Hungaria Formula 1.

Antonelli menghadapi investigasi pasca-kualifikasi karena diduga ngebut di bawah bendera kuning yang dipicu oleh melintirnya Max Verstappen di tikungan terakhir pada akhir Q3.

Remaja Italia itu dinyatakan bersalah karena upayanya untuk menurunkan kecepatan dianggap "tidak memadai dan tidak berkelanjutan" dan dijatuhi hukuman turun tiga grid, serta dikenai penalti pada Superlicense-nya.

Antonelli qualified fourth in Hungary

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Antonelli bersikeras bahwa ia telah mengangkat gas ketika berbicara kepada Sky Sports F1 setelah kualifikasi.

"Melihat laptime, saya mendapat sedikit angin belakang di Tikungan 9, kehilangan sepersepuluh detik di sana dan di tikungan terakhir dari lap sebelumnya, ada pengurangan sekitar satu setengah sepersepuluh detik karena lap sebelumnya saya tidak memaksimalkan grip ban," jelas pembalap Mercedes itu.

"Bendera kuning berkibar saat saya memasuki tikungan jadi saya mencoba yang terbaik untuk mengurangi kecepatan. Saya memang mengurangi kecepatan tetapi kehilangan cukup banyak kecepatan minimum dibandingkan sebelumnya. Sayang sekali.

"Posisi ketiga pasti bisa diraih, tetapi saya rasa bukan pole position. Saya akan sangat dekat, mungkin setengah sepersepuluh detik dari Lando tetapi tetap tidak cukup baik untuk pole."

Antonelli kini akan turun ke posisi ketujuh. Piastri naik satu posisi dari posisi ketiga, dengan Verstappen di sampingnya di baris kedua di posisi keempat.

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Rekan setim Antonelli di Mercedes, George Russell - yang memasuki balapan hari Minggu dengan selisih 50 poin di belakang pembalap Italia itu - akan memulai balapan dari posisi keenam.

Antonelli is 50 points clear of Russell

Keputusan lengkap Steward

"Pengemudi Mobil 12 (Antonelli) menyatakan bahwa saat melihat bendera kuning dan panel lampu, ia mengurangi kecepatan lebih awal daripada putaran sebelumnya. Hal ini diverifikasi oleh telemetri," demikian bunyi putusan Stewards.

"Namun, pengurangan kecepatan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dan sebenarnya kecepatan mobil saat melewati lokasi kejadian yang melibatkan Mobil 3 (Verstappen), sedikit lebih tinggi daripada pada putaran sebelumnya.

"Waktu di sektor mini hanya 0,03 detik lebih lambat dari waktu terbaiknya untuk sektor mini tersebut, dan meskipun, karena ia telah mengangkat pedal gas 16 meter lebih awal, ia 14 km/jam lebih lambat saat memasuki sektor bendera kuning, tetapi 3 km/jam lebih cepat saat melewati lokasi kejadian karena pengereman yang lebih sedikit saat memasuki tikungan.

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"Perwakilan FIA mencatat bahwa penurunan kecepatan di sektor mini kurang dari 1%. Para Steward menganggap insiden ini berbeda dari insiden lain yang tidak menghasilkan tindakan lebih lanjut, karena tidak seperti kasus-kasus tersebut, tidak ada perbedaan kecepatan yang signifikan di sektor mini dibandingkan dengan waktu tercepat sebelumnya dari pembalap dalam keadaan serupa.

"Hukuman yang direkomendasikan sesuai dengan pedoman hukuman, untuk pelanggaran ini, adalah turun 5 posisi grid, namun sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman, kami menganggap bahwa pengemudi memang mengurangi kecepatan, meskipun, menurut penilaian kami, pengurangan tersebut tidak cukup dan tidak berkelanjutan.

"Selanjutnya, pengemudi memiliki waktu dan jarak yang terbatas untuk bereaksi. Oleh karena itu, hukuman yang lebih ringan diterapkan."