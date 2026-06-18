Senjata Rahasia Ferrari yang Membantu Hamilton Menang di Barcelona

Ferrari menggunakan senjata rahasia di GP Barcelona-Catalunya yang membantu Lewis Hamilton meraih kemenangan pertamanya di Formula 1 bersama tim Italia tersebut.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, meraih kemenangan perdana yang spektakuler sebagai pembalap Ferrari berkat kombinasi strategi tiga kali pit-stop yang dieksekusi dengan sempurna, kecepatan luar biasa, dan manajemen ban yang mahir.

Kemenangan itu bertepatan dengan Ferrari meluncurkan paket upgrade delapan bagian untuk SF-26 dalam upayanya meningkatkan downforce dan performa aerodinamis.

Hamilton won by nearly 20 seconds ahead of Russell

Paket upgrade tersebut jelas bekerja, karena Hamilton hampir meraih pole untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun, hanya terpaut 0,064 detik untuk mengamankan start baris depan pertamanya untuk Ferrari, yang akhirnya dikonfirmasi menjadi kemenangan pada hari Minggu.

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Menariknya, satu peningkatan muncul selama akhir pekan yang tidak tercantum dalam deklarasi resmi komponen mobil baru yang dirilis oleh badan pengatur F1, FIA, pada hari Jumat.

Ferrari memperkenalkan pelek BBS baru untuk meningkatkan efisiensi termal ban dan membantu mengendalikan keausan. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam manajemen ban selama Grand Prix hari Minggu, khususnya mengingat suhu trek yang sangat panas.

Hamilton menyelesaikan strategi tiga pit stop yang agresif di Grand Prix, tetapi tampaknya tidak mengalami degradasi ban yang sama seperti para rivalnya.

Meskipun ia melakukan tiga stint yang lebih pendek dibandingkan dengan Mercedes yang melakukan dua kali pit stop, kecepatan Hamilton, terutama pada stint kedua dan ketiga, sangat mengagumkan.

Pada beberapa momen di stint kedua, Hamilton mencatatkan waktu putaran dua setengah detik lebih cepat daripada George Russell.

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Pada stint terakhir, Hamilton memiliki lima putaran lebih baru dari mantan rekan setimnya di Mercedes, tetapi membangun keunggulan 20 detik saat bendera finis dikibarkan. Russell kemudian mengakui bahwa ia kesulitan mempertahankan kecepatan dengan ban keras tersebut.

Menurut Pirelli, tim-tim telah mengambil pendekatan cerdas untuk menjaga suhu ban serendah mungkin selama balapan musim ini.

"Ini merupakan variasi yang cukup signifikan," kata kepala insinyur F1 Pirelli, Simone Berra, kepada media termasuk Crash.net.

"Yang kami lihat tahun ini adalah kondisi stabil secara umum jauh lebih rendah daripada di masa lalu, dan ini karena pelek pada dasarnya mendinginkan seluruh roda, dan ban itu sendiri.

"Jadi ini menghasilkan perbedaan yang cukup besar - tidak hanya pada geometri pelek, tetapi juga pada kondisi stabilisasi, tim demi tim.

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"Beberapa tim menstabilkan suhu dan tekanan pada tingkat yang cukup tinggi. Beberapa tim lain menstabilkannya pada tingkat yang sangat rendah. Ada pendekatan yang sangat berbeda, dan ini dapat berdampak besar.

"Tim-tim yang telah berupaya mendinginkan ban dengan pelek memiliki keuntungan yang jauh lebih besar daripada beberapa tim lainnya."

Hamilton minta Ferrari memimpin inovasi di F1

Hamilton now has 106 wins in F1

Ini adalah bukti terbaru dari inovasi Ferrari tahun ini, setelah sebelumnya memperkenalkan sayap belakang 'Macarena' yang berputar 360 derajat dan eksplorasi winglet yang dipasang di dalam lubang keluar knalpot pada diffuser.

Hamilton dengan cepat memuji inovasi Ferrari setelah mengarahkan tim Maranello ke arah yang diinginkannya untuk mobil balap 2026 mereka.

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“Tim benar-benar mendengarkan dan bekerja keras untuk meningkatkan performa dan berinovasi,” kata Hamilton.

“Tahun ini adalah tentang inovasi. Kami mengeluarkan bagian pada knalpot belakang. Kami juga mengeluarkan, apa lagi ya, sayap belakang, Macarena. Inilah yang saya minta tahun lalu.

“Rasanya seperti, tim ini harus menjadi pemimpin dalam hal itu, dan mereka telah menunjukkan bahwa mereka mampu dan akan melakukannya.”