Norris Merasa Regulasi Baru F1 Masih Perlu Perubahan Lebih Besar

Lando Norris mengungkap bagaimana dia melihat regulasi F1 2026 setelah paruh musim pertama.

Norris has thoughts on the current rules
Norris has thoughts on the current rules
© XPB Images

Lando Norris meyakini "perubahan yang lebih besar perlu dilakukan" untuk mengembalikan Formula 1 ke posisi yang diinginkan para pembalap, sambil merefleksikan kondisi kejuaraan saat ini.

Regulasi F1 baru untuk musim 2026 mendapatkan reaksi yang sebagian besar negatif dari tim, pembalap, dan fans yang dengan cepat menunjukkan bahwa masalah Superclipping berdampak negatif pada aksi balapan yang terasa artifisial dan terlihat seperti yoyo.

Masalah ini telah diprediksi oleh para pembalap, terutama Max Verstappen, dan meskipun upaya telah dilakukan untuk membatasi masalah, dengan cepat terlihat bahwa solusi yang ditawarkan masih jauh dari yang dibutuhkan.

Khususnya seperti balapan di Silverstone dan Spa-Francorchamps yang sangat haus energi, grafik penggunaan baterai dan kecepatan dihapus dari siaran. Meskipun CEO F1 Stefano Domenicali kemudian mengklaim bahwa fans tidak tertarik dengan detail tersebut, komentar ini mendapat tanggapan justru menunjukkan sebaliknya. 

The regulations have been met with a mixed reception
The regulations have been met with a mixed reception

Fakta bahwa detail tersebut kembali di Hungaroring yang tidak terlalu menguras Power Unit memunculkan dugaan bahwa F1 berusaha menyembunyikan masalah tersebut dari para penggemar.

“Seperti yang telah kami katakan beberapa kali, peraturan ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, tetapi yang kita lihat adalah balapan yang lebih intens, lebih banyak aksi saling menyalip, dan lebih banyak pertarungan,” kata Norris.

“Penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat, sehingga sebagai pembalap dan tim, kita dapat membuat perbedaan di lintasan dan menghadirkan balapan yang menarik, tetapi di situlah pekerjaan sedang berlangsung.

“Dalam hal posisi F1 sebagai olahraga saat ini, jelas ini adalah masa paling sehat yang pernah ada, dan kita semua telah melihat manfaatnya - fans, pembalap, dan tim. F1 akan selalu hebat, dan saya tahu semua orang yang terlibat dalam olahraga ini, termasuk saya, sangat bersemangat untuk membuatnya menjadi lebih baik lagi.

"Terkadang kita mencoba menggunakan suara kita untuk meningkatkan olahraga ini dan itu tidak selalu tersampaikan dengan cara yang benar, gairah itu bisa menguasai kita, dan mungkin saja dalam dunia ideal kita sebagai pembalap menginginkan sesuatu yang sedikit berbeda."

Domenicali has come under fire for comments made in a recent press briefing
Domenicali has come under fire for comments made in a recent press briefing
© XPB Images

F1 dan FIA telah berulang kali menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan masukan dari para pembalap, dan Norris percaya bahwa ini adalah perubahan positif dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Yang penting – dan berbeda dari masa lalu – adalah kita tahu bahwa kita dapat berbicara dengan Stefano [Domenicali], dengan [Presiden FIA] Mohammed [Ben Sulayem] dan melakukan diskusi tersebut, tetapi kita hidup di dunia nyata di mana tidak selalu mungkin untuk melakukan semua yang kita inginkan sebagai pembalap.

“Kami telah membuat beberapa kemajuan yang baik tahun ini, dan kami tahu perubahan yang lebih besar perlu dilakukan dalam beberapa musim mendatang. Kita semua tahu bahwa jika kita dapat membuat balapan semenarik mungkin, kita dapat membuat olahraga ini lebih menyenangkan bagi para penggemar, dan itulah yang sedang kami upayakan.”

Tags:

F1
2026
McLaren
Lando Norris
Norris Merasa Regulasi Baru F1 Masih Perlu Perubahan Lebih Besar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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