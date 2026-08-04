‘Piastri Menikmati Pengalamannya Mengendarai Mobil F1 Lawas

Bintang Formula 1 McLaren, Oscar Piastri, tidak bisa menahan senyumnya setelah mengendarai mobil generasi lama.

F1 mengalami perombakan radikal pada regulasi mobilnya untuk musim 2026, dengan menjauh dari aturan efek tanah (ground effect) dari tahun-tahun sebelumnya, serta perubahan besar pada unit daya.

Meski mobil generasi baru itu mendapat pujian dari banyak pembalap, sisi Power Unit menjadi sorotan dengan pembagian tenaga 50:50 yang membuat munculnya fenomena Superclipping dan lift-and-coast.

Hal ini mendorong kembali Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem agar F1 kembali menggunakan mesin V8 yang lebih sederhana dan lebih bising saat kejuaraan menuju regulasi berikutnya pada awal 2030-an.

Oscar Piastri has driver late 2000s McLarens

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“Jelas ada unsur nostalgia di dalamnya”

Reaksi negatif terhadap regulasi 2026 telah membuat fans mengenang kembali mobil Formula 1 generasi sebelumnya, khususnya mobil dari era V8.

Oscar Piastri pernah mengendarai McLaren milik Fernando Alonso tahun 2007, dan baru-baru ini mengendarai mobil pemenang gelar Lewis Hamilton dari tahun 2008.

Meskipun ia tidak mau membandingkan secara langsung antara generasi mesin yang lebih tua dengan spesifikasi saat ini, ia menyatakan, "Saya sangat menikmatinya, itu yang akan saya katakan."

Namun, ia juga mencatat bahwa pasti ada "unsur nostalgia" dalam pandangannya terhadap mobil-mobil lama tersebut.

“Saya pernah mengendarai mobil Fernando tahun 2007, dan saya cukup beruntung bisa mengendarai mobil Lewis tahun 2008 awal tahun ini,” kata Piastri di Hongaria.

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“Saya sangat menikmatinya, itu yang bisa saya katakan. Ini era yang berbeda.

“Mobil-mobilnya sangat ringan dan suara yang dihasilkannya, terutama dari masa itu, sungguh luar biasa.

“Mobil-mobil yang kita miliki sekarang jelas masih sangat cepat.

Piastri at Spa © XPB Images

“Tapi ketika Anda tumbuh besar menontonnya di TV dan mendengarkannya, pasti ada unsur nostalgia juga. Saat itulah saya mulai menonton Formula 1.

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“Saya pikir mobil-mobil yang Anda tonton saat tumbuh dewasa selalu tampak lebih keren, entah memang benar begitu atau tidak.

“Mengendarai mobil-mobil dari tahun 2007 dan 2008, saya tersenyum lebar saat keluar dari mobil.”

Piastri mengkritik Power Unit saat ini setelah Grand Prix Belgia, menyatakan bahwa apa yang bisa dilakukan pembalap sangat dipengaruhi oleh algoritma.