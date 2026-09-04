Antonelli Gunakan Helm Bertemakan Valentino Rossi untuk Putaran Monza

Kimi Antonelli akan mengenakan desain helm bertema Valentino Rossi untuk balapan F1 kandangnya di Monza.

Kimi Antonelli arrives at his home race as the F1 championship leader
Kimi Antonelli arrives at his home race as the F1 championship leader

Pembalap Formula 1 Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, akan memakai helm bertemakan Valentino Rossi pada balapan kandangnya di Grand Prix Italia.

Helm yang dirancang oleh Aldo Drudi bekerja sama dengan Rossi merupakan bentuk penghormatan bagi pembalap legendaris MotoGP tersebut, terinspirasi oleh desain helm yang ia kenakan di Mugello tahun 2002.

Antonelli akan menggunakan desain tiga warna (tricolore) akhir pekan ini di Monza sebagai bentuk penghormatan kepada sahabat sekaligus mentornya, Rossi, pemenang tujuh gelar juara dunia kelas utama dan total sembilan gelar juara dunia Grand Prix balap motor di sepanjang kariernya.

"Di kandang sendiri, kami tampil dengan corak khusus," tulis Antonelli di media sosial.

“Sudah lama saya berkeinginan untuk bisa membalap dengan helm yang terinspirasi dari desain milik Vale. Saat mereka menawarkan helm Mugello 2002 itu, saya langsung tahu bahwa itulah pilihan yang tepat.

“@drudi_performance telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengadaptasi ulang desain tersebut untuk balapan kandang tahun ini. Terima kasih banyak kepada @valeyellow46 atas kesempatan istimewa ini; ini merupakan sebuah kehormatan.”

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Rossi pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021 setelah memenangkan 89 balapan kelas utama dan 115 Grand Prix di semua kategori.

Menjelang akhir pekan ini, Antonelli memimpin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, dan pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, dengan selisih 59 poin dalam kejuaraan dunia.

Namun, pembalap asal Italia berusia 20 tahun itu akan memulai balapan dari posisi paling belakang akibat penalti mesin karena telah melampaui alokasi unit daya yang diizinkan untuk musim 2026.

"Rasanya sangat istimewa [bisa memimpin klasemen kejuaraan di balapan kandang saya]," ujar Antonelli. "Jelas jauh berbeda dibandingkan tahun lalu, dan saya sangat menantikan akhir pekan ini, meskipun harus memulai balapan dari posisi belakang.

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“Tapi ini juga merupakan peluang besar bagi saya, dan saya sangat menantikannya. Menurut saya, ini akan sangat menyenangkan, saya bisa lebih menikmatinya dibandingkan sebelumnya, dan semoga kami tetap bisa menjalani balapan yang hebat.

“Menurut saya, [memulai balapan dari posisi belakang] di satu sisi membantu mengurangi tekanan, meskipun saya sebenarnya jauh lebih ingin bersaing memperebutkan pole dan memulai balapan dari baris depan. Namun, hal ini membuat saya sedikit lebih santai menjelang akhir pekan ini. 

"Saya rasa itulah sebabnya saya bisa lebih menikmati pengalaman mengemudi dan keseluruhan akhir pekan ini.

“Dan tentu saja, ini adalah kesempatan yang berbeda; kesempatan untuk mencoba hal baru selama akhir pekan, termasuk metode kerja yang berbeda - terutama saat Free Practice - karena kami memiliki peluang untuk melakukannya. Jadi ya, menurut saya ini akan menjadi akhir pekan yang sangat menarik."

Tags:

F1
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli
George Russell
Valentino Rossi
Antonelli Gunakan Helm Bertemakan Valentino Rossi untuk Putaran Monza
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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